أمير القصيم يرعى حفل تخريج الدفعة التاسعة بكليات عنيزة الأهلية

البلاد (بريدة)
رعى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، حفل تخريج الدفعة التاسعة من طلبة كليات عنيزة الأهلية، وذلك في قاعة مركز القصيم العلمي بمحافظة عنيزة، بحضور عددٍ من المسؤولين وأولياء الأمور.
وشهد الحفل تخريج أكثر من 700 خريج وخريجة من مرحلتي البكالوريوس والماجستير، في عددٍ من التخصصات العلمية والإدارية والصحية والهندسية.
وهنأ سمو أمير منطقة القصيم الخريجين والخريجات بهذه المناسبة، معربًا عن فخره بما حققوه من منجزٍ علمي، ومتمنيًا لهم التوفيق في مسيرتهم العلمية والعملية لخدمة الدين ثم المليك والوطن.
ونوّه سموه بما يحظى به قطاع التعليم من دعمٍ واهتمامٍ من القيادة الرشيدة -أيدها الله-، وما يشهده من تطورٍ يسهم في إعداد كوادر وطنية مؤهلة، قادرة على مواكبة احتياجات سوق العمل، والإسهام في مسيرة التنمية الوطنية.
وأشاد بالدور الذي تقوم به كليات عنيزة الأهلية في تطوير البيئة التعليمية، ورفع جودة المخرجات الأكاديمية، وتعزيز التخصصات التي تواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وتخلل الحفل مسيرة الخريجين، إلى جانب كلمةٍ لرئيس مجلس أمناء الكليات الدكتور عبدالله الشتيوي، أعرب فيها عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم على رعايته للحفل ودعمه المستمر لمسيرة التعليم في المنطقة، مؤكدًا حرص الكليات على تقديم مخرجات تعليمية تسهم في بناء الكفاءات الوطنية.
وألقى المهندس نواف الرواف كلمة الخريجين، عبّر فيها عن شكر الخريجين والخريجات لسموه على رعايته واهتمامه، مبينًا أن هذه المناسبة تمثل بداية مرحلة جديدة نحو الإسهام في خدمة الوطن وتحقيق تطلعاته التنموية.
وشهد الحفل تخريج أكثر من 700 خريج وخريجة من مرحلتي البكالوريوس والماجستير، في عددٍ من التخصصات العلمية والإدارية والصحية والهندسية.
وهنأ سمو أمير منطقة القصيم الخريجين والخريجات بهذه المناسبة، معربًا عن فخره بما حققوه من منجزٍ علمي، ومتمنيًا لهم التوفيق في مسيرتهم العلمية والعملية لخدمة الدين ثم المليك والوطن.
ونوّه سموه بما يحظى به قطاع التعليم من دعمٍ واهتمامٍ من القيادة الرشيدة -أيدها الله-، وما يشهده من تطورٍ يسهم في إعداد كوادر وطنية مؤهلة، قادرة على مواكبة احتياجات سوق العمل، والإسهام في مسيرة التنمية الوطنية.
وأشاد بالدور الذي تقوم به كليات عنيزة الأهلية في تطوير البيئة التعليمية، ورفع جودة المخرجات الأكاديمية، وتعزيز التخصصات التي تواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وتخلل الحفل مسيرة الخريجين، إلى جانب كلمةٍ لرئيس مجلس أمناء الكليات الدكتور عبدالله الشتيوي، أعرب فيها عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم على رعايته للحفل ودعمه المستمر لمسيرة التعليم في المنطقة، مؤكدًا حرص الكليات على تقديم مخرجات تعليمية تسهم في بناء الكفاءات الوطنية.
وألقى المهندس نواف الرواف كلمة الخريجين، عبّر فيها عن شكر الخريجين والخريجات لسموه على رعايته واهتمامه، مبينًا أن هذه المناسبة تمثل بداية مرحلة جديدة نحو الإسهام في خدمة الوطن وتحقيق تطلعاته التنموية.