الإقتصاد

أمير الشرقية يؤكد الدور المحوري لقطاع المقاولات

صحيفة البلاد 2 / ذو الحجة / 1447 هـ      18 مايو 2026

البلاد (الدمام)
أكد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، أن قطاع المقاولات يُعد من القطاعات الحيوية الداعمة لمسيرة التنمية، لما له من دور محوري في تنفيذ المشاريع التنموية والبنية التحتية. جاء ذلك خلال استقباله بمكتبه، أمس الأحد، رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقاولين محمد بن عبدالعزيز العجلان، يرافقه عدد من أعضاء مجلس الإدارة، منوهًا سموه بما يشهده القطاع من تطور مستمر في الكفاءة والتنظيم، ورفع مستوى الجودة، ما يعزز تنافسيته وقدرته على مواكبة حجم الحراك التنموي، الذي تشهده المملكة في مختلف المجالات. بدوره، قدم العجلان لسمو أمير المنطقة عرضًا عن أبرز المبادرات والإنجازات المتحققة خلال العام الماضي 2025م، واستعراض البرامج والمشروعات التي تعمل الهيئة على تنفيذها؛ بهدف تطوير البيئة التنظيمية للقطاع، وتمكين المنشآت الوطنية، ورفع كفاءة الأداء والجودة، إضافةً إلى تحليل مؤشر الأسعار في المنطقة.

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

