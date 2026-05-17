وصول أولى رحلات مستفيدي «طريق مكة» من المالديف

البلاد (جدة)

وصلت أولى رحلات المستفيدين من مبادرة “طريق مكة” من جمهورية المالديف عبر مطار فيلانا الدولي، إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بمحافظة جدة.

وتهدف مبادرة “طريق مكة” إلى تقديم خدمات ذات جودة عالية لضيوف الرحمن من الدول المستفيدة منها، باستقبالهم وإنهاء إجراءاتهم في بلدانهم بسهولة ويسر، بدءًا من أخذ الخصائص الحيوية وإصدار تأشيرة الحج إلكترونيًّا، مرورًا بإنهاء إجراءات الجوازات في مطار بلد المغادرة، بعد التحقق من توافر الاشتراطات الصحية، وترميز وفرز الأمتعة وفق ترتيبات النقل والسكن في المملكة، والانتقال مباشرة إلى الحافلات لإيصالهم إلى مقار إقامتهم في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، بمسارات مخصصة، وتتولى الجهات الشريكة إيصال أمتعتهم إليها.

وسخّرت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) منظومتها التقنية المتقدمة في مبادرة “طريق مكة” بجمهورية المالديف، عبر تشغيل منظومة رقمية متكاملة داخل صالة المبادرة بمطار فيلانا الدولي، بما يُسهم في تسريع إجراءات ضيوف الرحمن ورفع كفاءة الخدمات المقدمة لهم منذ لحظة مغادرتهم بلدهم. وتُنجز إجراءات الحجاج عبر المنظومة إلكترونيًا بشكل متكامل، بدءًا من التحقق من البيانات واستكمال تسجيل دخولهم بصورة فورية، بما يضمن انسيابية الإجراءات وتقليص زمن الانتظار ورفع جودة التجربة للحجاج.

وأسهمت “سدايا” في تطوير وتشغيل البنية التقنية للمبادرة، وربط الجهات المشاركة عبر منصة رقمية موحدة تضمن دقة البيانات وسلاسة تدفقها، بما يدعم سرعة الإنجاز وكفاءة العمليات التشغيلية في مختلف مراحل الخدمة. كما أتاح التكامل الرقمي تقديم خدمات ذكية متقدمة( من أبرزها ترميز أمتعة الحجاج وربطها إلكترونيًا بمقار إقامتهم في المملكة لتصل إليهم مباشرة دون الحاجة إلى استلامها عند الوصول، في صورة تعكس مستوى التقدم الذي وصلت إليه الحلول التقنية الوطنية في توظيف البيانات والذكاء الاصطناعي لخدمة ضيوف الرحمن، بما يُسهم في تقديم تجربة حج أكثر يسرًا وكفاءة وجودة.