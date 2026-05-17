وسط استمرار تبادل الأسرى ومساعي التهدئة.. أوكرانيا تتسلم رفات 528 شخصاً من روسيا

أعلنت السلطات الأوكرانية، أمس (السبت)، تسلّم رفات 528 شخصاً من الجانب الروسي، يُرجّح أن معظمهم من الجنود الأوكرانيين الذين لقوا حتفهم في ساحات القتال، في خطوة تعكس استمرار أحد المسارات الإنسانية النادرة للتعاون بين روسيا وأوكرانيا رغم الحرب المستمرة بين البلدين منذ أكثر من أربع سنوات.

وأوضح المركز الأوكراني المعني بشؤون أسرى الحرب، في بيان نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن عملية إعادة الرفات جاءت نتيجة جهود مشتركة ضمن ترتيبات إنسانية متواصلة، مشيراً إلى أن الجانب الروسي أفاد بأن الجثامين تعود على الأرجح إلى عسكريين أوكرانيين قتلوا خلال المواجهات، من دون الكشف عن الموعد الدقيق الذي جرى فيه تسليمها.

وأكد المركز أن فرق التحقيق والخبراء المختصين ستباشر اتخاذ جميع الإجراءات الفنية والقانونية اللازمة لتحديد هويات المتوفين بصورة دقيقة، تمهيداً لإبلاغ ذويهم واستكمال الإجراءات الرسمية الخاصة بالدفن والتوثيق.

وتُعد عمليات تبادل الجثامين من القنوات الإنسانية المحدودة التي ما زالت قائمة بين موسكو وكييف، إلى جانب صفقات تبادل الأسرى التي تتواصل بشكل متقطع بوساطات دولية وإقليمية، في ظل تعثر الجهود السياسية الرامية إلى إنهاء النزاع.

وفي هذا السياق، كان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلن، الجمعة الماضي، التوصل إلى وقف لإطلاق النار لمدة ثلاثة أيام يمتد من السبت إلى الاثنين، إضافة إلى اتفاق لتبادل ألف أسير من كل طرف، في خطوة تهدف إلى تخفيف التوتر وفتح المجال أمام إجراءات إنسانية أوسع.

من جانبه، أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن عملية تبادل الأسرى التي جرت الجمعة تمثل المرحلة الأولى من المبادرة التي أعلنها ترمب، معرباً عن أمله في أن تسهم هذه الخطوات في تعزيز الجهود الرامية إلى معالجة الملفات الإنسانية المرتبطة بالحرب.

ويأتي تسليم هذا العدد الكبير من الرفات في وقت تتواصل فيه المعارك على عدة جبهات.