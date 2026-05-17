وزير الخارجية يتلقى اتصالًا هاتفيًا من وزيرة خارجية المالديف
1 / ذو الحجة / 1447 هـ 17 مايو 2026
البلاد (الرياض) تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًا اليوم، من وزيرة خارجية جمهورية المالديف أيروثيشام آدم. وهنأ سموه في مستهل الاتصال معاليها بمناسبة تعيينها وزيرة للخارجية في جمهورية المالديف، متمنيًا لها النجاح، ومتطلعًا إلى العمل المشترك بما يحقق مصالح البلدين. كما استعرض الجانبان العلاقات الثنائية، وعددًا من القضايا ذات الاهتمام المشترك.