وزير الخارجية يتلقى اتصالًا هاتفيًا من وزيرة خارجية المالديف

صحيفة البلاد      1 / ذو الحجة / 1447 هـ      17 مايو 2026

البلاد (الرياض)

تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًا اليوم، من وزيرة خارجية جمهورية المالديف أيروثيشام آدم.

وهنأ سموه في مستهل الاتصال معاليها بمناسبة تعيينها وزيرة للخارجية في جمهورية المالديف، متمنيًا لها النجاح، ومتطلعًا إلى العمل المشترك بما يحقق مصالح البلدين.

كما استعرض الجانبان العلاقات الثنائية، وعددًا من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

