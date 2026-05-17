وزير الخارجية يتلقى اتصالًا هاتفيًا من وزير خارجية مصر

صحيفة البلاد      1 / ذو الحجة / 1447 هـ      17 مايو 2026

البلاد (الرياض)

تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًا اليوم، من وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج بجمهورية مصر العربية الدكتور بدر عبدالعاطي.

وجرى خلال الاتصال بحث مجريات الأوضاع الإقليمية، ومناقشة المساعي المشتركة لخفض التصعيد ودعم الحلول الدبلوماسية بما فيها جهود الوساطة الباكستانية بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

