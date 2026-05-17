المحليات

هنأ ديفيس بإعادة انتخابه رئيساً لوزراء كومنولث.. ولي العهد وأمير قطر يبحثان مستجدات الأوضاع الإقليمية

صحيفة البلاد      1 / ذو الحجة / 1447 هـ      17 مايو 2026

البلاد (جدة)

أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالًا هاتفيًا، بأخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة. وجرى خلال الاتصال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، ومجالات التعاون المشترك بين المملكة ودولة قطر الشقيقة.
كما جرى خلال الاتصال، استعراض مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، وتطور الأحداث في المنطقة، والجهود المبذولة حاليًا لتعزيز الأمن والاستقرار.
كما بعث سمو ولي العهد، برقية تهنئة لدولة فيليب ديفيس رئيس وزراء كومنولث جزر البهاما؛ بمناسبة إعادة انتخابه رئيسًا للوزراء.
وأعرب سمو ولي العهد عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لدولته، ولشعب كومنولث جزر البهاما الصديق المزيد من التقدم والرقي.

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

