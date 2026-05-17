نيابة عن سمو ولي العهد.. وزير الدولة للشؤون الخارجية يشارك في القمة الأوروبية الخليجية الجيوسياسية والاستثمارية الأولى

نيابةً عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، شارك وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ عادل بن أحمد الجبير، في القمة الأوروبية الخليجية الجيوسياسية والاستثمارية الأولى، المقامة بالعاصمة اليونانية أثينا.
وتهدف القمة إلى تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي، لدعم السلام والازدهار، وتبادل الرؤى والخبرات، وتنسيق الجهود المشتركة لمواجهة التحديات الإقليمية والعالمية.
