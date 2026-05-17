نادي العُلا يتوج بدرع كأس الاتحاد السعودي لرفع الأثقال للرجال

البلاد (المدينة المنورة)
اختُتمت في المدينة المنورة منافسات بطولة كأس الاتحاد لرفع الأثقال للرجال لفئات الناشئين والشباب والكبار، وسط تنافس قوي بين الرباعين والأندية المشاركة، مما يعكس التطور الفني لرياضة رفع الأثقال في المملكة واتساع قاعدة المواهب بمختلف الأوزان والفئات.
وشهدت البطولة انطلاقة منافسات وزن 56 كجم لفئة الناشئين، حيث توّج لاعب نادي الاتحاد عبدالله زبيدي بالميدالية الذهبية، ونال لاعب نادي العُلا أحمد آل حبيل المركز الثاني، فيما حلّ لاعب نادي السلام عبدالله الصليلي ثالثًا.
وفي وزن 60 كجم، واصل نادي العُلا حضوره اللافت بتحقيق محمد آل عجيان ذهبية فئتي الناشئين والشباب، بينما توزعت بقية المراكز على أندية النور والخويلدية والعمران والترجي.
وبرز نادي العُلا في منافسات وزن 65 كجم بتحقيقه ذهبيتي الشباب والكبار، في حين انتزع رضا الزوري، لاعب نادي النور، ذهبية الناشئين.
وفي وزن 71 كجم، حصد محمد الحمقان، لاعب نادي الخليج، ذهبية الناشئين، بينما نال علي الحوار، لاعب نادي الاتحاد، ذهبية الشباب، وحقق سراج آل سليم ذهبية الكبار لصالح نادي العُلا.
وفرض نادي العُلا سيطرته على منافسات وزن 79 كجم في فئتي الشباب والكبار عبر الرباع محمد الزوري، فيما توّج يوسف البحراني، لاعب نادي النور، بذهبية الناشئين.
وتواصلت الإثارة في وزن 88 كجم مع تتويج محمد المرزوق، لاعب نادي العُلا، بذهبية الشباب والكبار، بينما شهد وزن 94 كجم تنوعًا في الأبطال، بعد فوز علي العيد من نادي العُلا بذهبية الناشئين، وعباس آل مهدي بذهبية الشباب، فيما ذهبت ذهبية الكبار إلى علي العثمان، لاعب نادي الاتحاد.
وفي منافسات الأوزان الثقيلة، أحرز دالي متعب، لاعب نادي العُلا، ذهبية وزن 110 كجم لفئة الشباب، بينما حقق علي الخزعل، لاعب نادي الاتحاد، ذهبية الكبار، في حين شهد وزن +110 كجم تتويج منتظر المحسن من نادي النور بذهبية الشباب، وتركي اليامي من نادي الاتحاد بذهبية الكبار.
وعلى صعيد الترتيب العام، تُوّج نادي العُلا بالمركز الأول في فئتي الناشئين والشباب، بينما نال نادي الاتحاد لقب فئة الكبار، مع حضور مميز لأندية النور والخويلدية.
وفي ختام البطولة، توّج نادي العُلا بالدرع العام لموسم 2026 للرجال، فيما حل نادي النور ثانيًا، وجاء نادي الاتحاد ثالثًا، في مشهد يعكس تصاعد مستوى المنافسة وتطور رياضة رفع الأثقال السعودية.
وبرز نادي العُلا في منافسات وزن 65 كجم بتحقيقه ذهبيتي الشباب والكبار، في حين انتزع رضا الزوري، لاعب نادي النور، ذهبية الناشئين.
وفي وزن 71 كجم، حصد محمد الحمقان، لاعب نادي الخليج، ذهبية الناشئين، بينما نال علي الحوار، لاعب نادي الاتحاد، ذهبية الشباب، وحقق سراج آل سليم ذهبية الكبار لصالح نادي العُلا.
وفرض نادي العُلا سيطرته على منافسات وزن 79 كجم في فئتي الشباب والكبار عبر الرباع محمد الزوري، فيما توّج يوسف البحراني، لاعب نادي النور، بذهبية الناشئين.
وتواصلت الإثارة في وزن 88 كجم مع تتويج محمد المرزوق، لاعب نادي العُلا، بذهبية الشباب والكبار، بينما شهد وزن 94 كجم تنوعًا في الأبطال، بعد فوز علي العيد من نادي العُلا بذهبية الناشئين، وعباس آل مهدي بذهبية الشباب، فيما ذهبت ذهبية الكبار إلى علي العثمان، لاعب نادي الاتحاد.
وفي منافسات الأوزان الثقيلة، أحرز دالي متعب، لاعب نادي العُلا، ذهبية وزن 110 كجم لفئة الشباب، بينما حقق علي الخزعل، لاعب نادي الاتحاد، ذهبية الكبار، في حين شهد وزن +110 كجم تتويج منتظر المحسن من نادي النور بذهبية الشباب، وتركي اليامي من نادي الاتحاد بذهبية الكبار.
وعلى صعيد الترتيب العام، تُوّج نادي العُلا بالمركز الأول في فئتي الناشئين والشباب، بينما نال نادي الاتحاد لقب فئة الكبار، مع حضور مميز لأندية النور والخويلدية.
وفي ختام البطولة، توّج نادي العُلا بالدرع العام لموسم 2026 للرجال، فيما حل نادي النور ثانيًا، وجاء نادي الاتحاد ثالثًا، في مشهد يعكس تصاعد مستوى المنافسة وتطور رياضة رفع الأثقال السعودية.