مطار الأمير عبدالمحسن بن عبدالعزيز الدولي بينبع يستقبل أولى رحلات ضيوف الرحمن من ألمانيا

صحيفة البلاد 1 / ذو الحجة / 1447 هـ      17 مايو 2026

استقبل مطار الأمير عبدالمحسن بن عبدالعزيز الدولي بينبع، أحد المطارات التابعة لتجمع مطارات الثاني، اليوم أولى رحلات ضيوف الرحمن القادمة من جمهورية ألمانيا الاتحادية لأداء مناسك الحج لهذا العام.

وشهدت الرحلة انسيابية في إجراءات الدخول والجوازات واستلام الأمتعة، وسط تكامل الجهات المعنية والتشغيلية العاملة بالمطار، بما يعكس جاهزية مختلف القطاعات لخدمة ضيوف الرحمن، تنفيذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة -أيدها الله- بالارتقاء بتجربة الحاج وتحقيق أعلى معايير الجودة والراحة.

ويُعد مطار الأمير عبدالمحسن بن عبدالعزيز الدولي بينبع أحد المطارات الستة المخصصة لاستقبال الحجاج في المملكة، ضمن منظومة متكاملة من الخدمات التشغيلية والتنظيمية التي تهدف إلى تسهيل إجراءات ضيوف الرحمن منذ لحظة وصولهم حتى انتقالهم إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة.

تأتي هذه الجهود ضمن منظومة الخدمات التي تقدمها الجهات المعنية في المملكة، وبمتابعة مستمرة لضمان جاهزية المنافذ الجوية خلال موسم الحج، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 الهادفة إلى إثراء تجربة الحاج ورفع جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.

 

 

 

 

