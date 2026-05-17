مركز الملك سلمان للإغاثة يدشن مشروع سلال الخير لدعم الأمن الغذائي في قطاع غزة

البلاد (قطاع غزة)

دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم بمدينة خان يونس مشروع سلال الخير لدعم الأمن الغذائي في قطاع غزة، وذلك ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في القطاع، بحضور ممثلين عن المؤسسات الدولية والأممية ومنظمات المجتمع المدني وأجهزة الإعلام.

وأكد رئيس المركز السعودي للثقافة والتراث -الشريك المنفذ لمركز الملك سلمان للإغاثة في قطاع غزة- الدكتور عصام أبو خليل أن مشروع سلال الخير لا يمثل مجرد توزيع مساعدات غذائية فحسب، بل يعكس رسالة إنسانية متكاملة تجسد ما تقدمه المملكة العربية السعودية قيادةً وشعبًا لمساعدة الشعب الفلسطيني في مختلف الأزمات والمحن، مشيرًا إلى أن مركز الملك سلمان للإغاثة واصل دعمه الإنساني لقطاع غزة منذ بداية الأزمة الإنسانية بتوجيهات كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء- حفظهما الله.

من جانبها، أكدت نائبة مدير مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (UNOPS) في فلسطين صوفي نييراباكوي، أهمية هذا المشروع في دعم الأمن الغذائي للعائلات المتضررة، مشيدة بالدور الإنساني الذي تقوم به المملكة عبر مركز الملك سلمان للإغاثة في قطاع غزة، معربة عن تقديرها لاستمرار الجهود الإنسانية السعودية خلال هذه المرحلة الصعبة، مؤكدة أن المبادرة تعكس معاني التضامن والشراكة الإنسانية، وتسهم في دعم صمود المجتمع المحلي والحفاظ على كرامة الأسر المتضررة.

تأتي هذه المساعدات امتدادًا للدور الإنساني الذي تضطلع به المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق، ودعم الأسر المتضررة في ظل الأزمة الإنسانية الراهنة.