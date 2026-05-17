مدير عام الجوازات المكلّف يتفقّد أعمال مراكز اللجان الإدارية الموسمية بمداخل العاصمة المقدسة

صحيفة البلاد      1 / ذو الحجة / 1447 هـ      17 مايو 2026

 

البلاد (مكة المكرمة)

تفقّد مدير عام الجوازات المكلّف اللواء الدكتور صالح بن سعد المربع، اليوم، أعمال مراكز اللجان الإدارية الموسمية بمداخل العاصمة المقدسة “البهيته والكرّ”، التي تعمل خلال موسم الحج على مدار الساعة لإصدار العقوبات المترتبة على ناقلي الأشخاص الذين لا يحملون تصاريح بالحج.

وأهاب اللواء المربع بالمواطنين والوافدين كافة التقيد والالتزام بأنظمة وتعليمات الحج، والإسهام في تيسير أداء ضيوف الرحمن نسكهم بيسر وطمأنينة.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

