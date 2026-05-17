مدير عام الجوازات المكلّف يتفقّد أعمال مراكز اللجان الإدارية الموسمية بمداخل العاصمة المقدسة

تفقّد مدير عام الجوازات المكلّف اللواء الدكتور صالح بن سعد المربع، اليوم، أعمال مراكز اللجان الإدارية الموسمية بمداخل العاصمة المقدسة “البهيته والكرّ”، التي تعمل خلال موسم الحج على مدار الساعة لإصدار العقوبات المترتبة على ناقلي الأشخاص الذين لا يحملون تصاريح بالحج.
وأهاب اللواء المربع بالمواطنين والوافدين كافة التقيد والالتزام بأنظمة وتعليمات الحج، والإسهام في تيسير أداء ضيوف الرحمن نسكهم بيسر وطمأنينة.
