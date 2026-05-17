محافظ جدة يستقبل مجلس أمناء جامعة الأعمال والتكنولوجيا

البلاد (جدة)
استقبل صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة، بمقر المحافظة اليوم، رئيس مجلس أمناء جامعة الأعمال والتكنولوجيا UPT الدكتور عبدالله بن صادق دحلان، ورئيس الجامعة الدكتور وئام تونسي، وعددًا من القيادات الأكاديمية.
واطّلع سموّه خلال الاستقبال على عرضٍ عن أبرز منجزات الجامعة خلال العام الدراسي 2025 – 2026م، وما حققته من برامج أكاديمية ومبادرات نوعية في مجالات التعليم والتدريب والابتكار، إلى جانب جهودها في تطوير البيئة التعليمية وتعزيز الشراكات مع مختلف الجهات.
ونوّه سمو محافظ جدة بالدور الذي تقوم به الجامعة في إعداد الكفاءات الوطنية وتأهيلها، بما يسهم في دعم مسيرة التنمية وتحقيق مستهدفات رؤية 2030.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.
وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م
(البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م