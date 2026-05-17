الإقتصاد

لائحة تنظيمية لإدارة العقارات

صحيفة البلاد      1 / ذو الحجة / 1447 هـ      17 مايو 2026

البلاد (الرياض)
طرحت الهيئة العامة للعقار مسودتي اللائحة التنظيمية لإدارة الأملاك العقارية واللائحة التنظيمية لإدارة المرافق العقارية، عبر منصة (استطلاع)؛ بهدف مواكبة تطور السوق العقاري، ويعزز ثقة المتعاملين والمستثمرين.
تتضمن مسودة إدارة الأملاك 12 مادة تهدف إلى تنظيم العلاقة التعاقدية بين مالك العقار ومدير الأملاك، وحماية الحقوق المالية والإدارية للملاك والمستأجرين، ورفع جودة بيئة الاستخدام العقاري، وتحسين مستويات السلامة، وتعزيز بيئة عقارية منظمة وموثوقة ومستدامة تدعم الاستثمار في القطاع.

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

