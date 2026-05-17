ضبط 9.5 ألف مخالف وترحيل 11 ألفاً

البلاد (الرياض)

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة خلال الأسبوع الماضي، عن ضبط أكثر من 9.5 آلاف مخالف، بينهم 4.8 ألف مخالف لنظام الإقامة، و3.3 ألف مخالف لنظام أمن الحدود، ونحو 1.4 ألف مخالف لنظام العمل.

وقالت وزارة الداخلية: إن إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة بلغ 1500 شخص 38% منهم يمنيو الجنسية، و60% إثيوبيو الجنسية، وجنسيات أخرى 02%، كما تم ضبط 58 شخصًا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية، فيما تم ضبط 12 متورطـًا في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.

وأضافت أنه بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة 26.6 ألف وافد مخالف، منهم 1573 امرأة.، فيما تمت إحالة 17.7 ألف مخالف لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 2311 مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 11226 مخالفًا.

وأكدت”الداخلية” أن كل مَن يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرّض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلتي النقل والسكن المستخدمتين للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والرياض، والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.