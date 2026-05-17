زاتكا: 915 حالة ضبط للممنوعات في المنافذ

البلاد (الرياض)

سجلت المنافذ الجمركية البرية والبحرية والجوية 915 حالة ضبط للممنوعات، وذلك في إطار الجهود المستمرة، التي تبذلها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (زاتكا)؛ لتعزيز الجانب الأمني وحماية المجتمع من الممنوعات بمختلف أنواعها وأشكالها.

وشملت الأصناف المضبوطة 62 صنفًا من المواد المخدرة؛ مثل الحشيش، والكوكايين، والهيروين، والشبو، وحبوب الكبتاجون، بالإضافة إلى 395 صنفًا من المواد المحظورة.

كما شهدت المنافذ الجمركية إحباط 1942 حالة من التبغ ومشتقاته، إلى جانب 12 صنفًا من مبالغ مالية، وصنفين للأسلحة ومستلزماتها.

وأكدت زاتكا أنها ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة، تحقيقًا لأمن المجتمع وحمايته، وذلك بالتعاون والتنسيق المتواصل مع جميع شركائها من الجهات ذات العلاقة.ودعت زاتكا الجميع إلى الإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني، من خلال التواصل معها عبر الرقم المخصص للبلاغات الأمنية أو عبر البريد الإلكتروني، حيث تقوم الهيئة من خلال تلك القنوات باستقبال البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد بسرية تامة، مع منح مكافأة مالية للمُبلّغ في حال صحة معلومات البلاغ.