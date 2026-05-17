انطفأت شمعة رائد من رواد الصحافة السعودية.. الموت يغيب الناشر محمد علي حافظ

البلاد (جدة)

يا أَيَّتُهَا النَّفسُ المُطمَئِنَّةُ ۝ ارجِعي إِلى رَبِّكِ راضِيَةً مَرضِيَّةً ۝ فَادخُلي في عِبادي ۝ وَادخُلي جَنَّتي﴾

بقلوب راضية مطمئنة مؤمنة بقضاء الله وقدره، ينعي

آل حافظ

وآل المطبقاني

وآل زاهد وأرحامهم

عميد أسرة آل حافظ

السيد/ محمد علي حافظ (رحمه الله) الذي

وافته المنية ظهر هذا اليوم الأحد

شقيق كل من السادة

شرف علي حافظ (رحمه الله)

بثينة علي حافظ (رحمها الله)

هشام علي حافظ (رحمه الله)

عبدالفتاح علي حافظ

مشكاة علي حافظ

إبراهيم علي حافظ (رحمه الله)

سعود علي حافظ

نادية علي حافظ

ووالد كل من السادة:

مايسة محمد علي حافظ

تركي محمد علي حافظ

هشام محمد علي حافظ

عبدالله محمد علي حافظ

حامد محمد علي حافظ

وسيصلى عليه بعد صلاة الفجر في الحرم النبوي

فجر الاثنين الأول من ذي الحجة ١٤٤٧هـ

الموافق ١٨ مايو ٢٠٢٦م

وسيتقبل العزاء بين المغرب و العشاء يومي الاثنين والثلاثاء في جدة

للرجال في مسجد الملك سلمان شمال غرب تقاطع طريق الملك مع شارع صاري.

الموقع:

https://maps.app.goo.gl/mpSpwxgNiWCkUDrS6?g_st=iw

وللنساء في منزله في حي الشاطئ شارع علي أبو العلا

الموقع:

https://maps.app.goo.gl/4pMAi9xxuP4fKvk68?g_st=iw

وكان الموت قد غيب بعد ظهر اليوم الأحد السيد محمد بن علي بن عبدالقادر حافظ- رائد من جيل الرواد- الذي ارتبط اسمه بتاريخ الصحافة وتطورها في المملكة، وسوف تتم الصلاة عليه بالمسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

وللفقيد أبناء هم” تركي وعبد الله وهشام وحامد”.

والفقيد من أعلام المدينة المنورة، ولد بها عام 1356هـ/ 1937م، وتزامن مولده مع صدور أول عدد من جريدة المدينة، التي أصدرها وحرّرها والده علي حافظ، وعمه عثمان حافظ.

درس في المملكة حتى الثانوية، ثم نال منحة دراسية إلى مصر؛ حيث درس وتخرج وحصل على شهادة الليسانس في الصحافة من جامعة القاهرة.

وعمل في «مطبعة الرائدين» وتدرّب خلال تلك الفترة على العمل الصحفي في دار «أخبار اليوم» بالقاهرة.

وفي عام 1344هـ عين كاتبًا بالمحكمة الشرعية بالمدينة المنورة، وفي عام 1349هـ عُين رئيساً لكُتاب المحكمة أي رئيس كُتاب العدل والضبط، وبعد المحكمة انتقل إلى فرع الزراعة بالمدينة، وفي عام 1380هـ عُيّن رئيساً لبلدية المدينة قبل أن تصبح أمانة وظل بها حتى عام 1385هـ.

وقد أسس هو وأخوه عثمان مدرسة في الصحراء بالمسيجيد لتعليم وتدريس ناشئة البادية، وذلك عام 1365هـ، التي تبعد تقريباً عن المدينة المنورة ثمانين كيلو متراً، وفي ذلك التاريخ كانت الطرق غير معُبدة ولا ممهدة ووعرة.

في عام 1960م انخرط في سلك الخدمة المدنية بوزارة الإعلام.

وفي 1964م، عيّن رئيسًا لتحرير جريدة المدينة اليومية، بالاشتراك مع أخيه هشام فطوراها وأحدثا بها نقلة نوعية لافتة.

عاد إلى العمل الصحفي رئيسًا لتحرير «عرب نيوز» أول جريدة يومية بالإنجليزية، التي أصدرها بالاشتراك مع أخيه هشام عام 1975م.

وفي عام 1976م أصبح المدير العام لشركة «المدينة المنورة للطباعة والنشر» التي تملكها أسرته ومقرها جدة.

واشترك مع أخيه هشام محمد علي حافظ في رئاسة تحرير جريدة «الشرق الأوسط» أول جريدة عربية يومية.

وكان عموده اليومي «صباح الخير» الذي اشتهر بكتاباته الصحفية في «المدينة المنورة»، ثم «عكاظ» و «الشرق الأوسط» وأخيرًا في «الاقتصادية».