بدء إصدار تأشيرات العمرة 14 من ذي الحجة

أعلنت وزارة الحج والعمرة، اليوم (الثلاثاء)، تقويم موسم العمرة لعام 1448هـ، متضمنًا المواعيد والخدمات الإلكترونية المرتبطة بإصدار التأشيرات والتعاقدات واستقبال المعتمرين، وذلك ضمن جهود الوزارة لتعزيز كفاءة العمليات التشغيلية، وتحسين تجربة ضيوف الرحمن، ورفع جاهزية منظومة العمرة استعدادًا للموسم المقبل. ووفقًا لتقويم موسم العمرة، يبدأ إصدار تأشيرات العمرة ودخول المعتمرين إلى المملكة في 14 ذي الحجة 1447هـ الموافق 31 مايو 2026، على أن يبدأ دخول المعتمرين إلى مكة المكرمة وإصدار تصاريح العمرة عبر تطبيق “نسك” في 15 ذي الحجة الموافق الأول من يونيو، في حين سيكون الأول من شوال 1448هـ الموافق 9 مارس 2027 آخر موعد لإصدار تأشيرات العمرة، ويوم 15 شوال 1448هـ الموافق 23 مارس 2027 م آخر موعد لدخول المعتمرين إلى المملكة. وأكدت وزارة الحج والعمرة أن يوم 30 شوال 1448هـ الموافق 7 أبريل 2027 م سيكون آخر موعد لمغادرة المعتمرين، داعيةً شركات العمرة والوكلاء الخارجيين إلى الالتزام بالمواعيد المعتمدة والتعليمات الصادرة من الوزارة؛ بهدف رفع قدرة المنظومة على استقبال ضيوف الرحمن وتقديم الخدمات لهم بجودة خلال الموسم. وأوضحت الوزارة أن تقويم موسم العمرة انطلق في 25 رمضان 1447هـ الموافق 4 مارس الماضي، بإطلاق خدمة حجز مواعيد توقيع الاتفاقيات الأولية بين شركات العمرة والوكلاء الخارجيين ضمن منتدى العمرة والزيارة 2026، فيما أُقيم المنتدى ووُقعت الاتفاقيات يومي 30 مارس و1 أبريل الماضيين، تلاه إقامة ورشة عمل لمناقشة الدروس المستفادة من موسم العمرة السابق، والحلول المقترحة لموسم 1448هـ، بمشاركة القطاعات العاملة في منظومة العمرة، وذلك في 25 شوال، أعقبها لقاءات تحضيرية مع شركات العمرة والوكلاء الخارجيين. وأشارت الوزارة إلى أنها أطلقت خدمات تأهيل الوكلاء الخارجيين واعتماد التعاقدات النهائية مع شركات العمرة عبر المسار الإلكتروني في 24 ذي القعدة 1447هـ الموافق 11 مايو الماضي، وكذلك خدمة التعاقدات بين شركات العمرة ومزودي الخدمات، وتشمل السكن والنقل والإعاشة والخدمات الإثرائية وغيرها، إضافة إلى تصميم الباقات عبر المسار الإلكتروني، وذلك في 25 ذي القعدة 1447هـ الموافق 12 مايو 2026.