القضاء الإداري يرفض طعن شركة حج ويلغي ترخيصها

البلاد (جدة)

رفض القضاء الإداري طعن شركة متخصصة في خدمة حجاج الخارج، وأصدر حكماً بتأييد قرار إلغاء ترخيصها.

وأوضح ديوان المظالم، أن شركة متخصصة في خدمة حجاج الخارج طعنت على قرار إلغاء ترخيصها، محاولةً إثبات أن القرار لم يكن في محله، لكن القضاء الإداري نظر إلى ما هو أبعد من الادعاء، إلى واقع الخدمة المقدمة لضيوف الرحمن.

وأضاف أنه ثبت وجود مخالفات تمسّ جوهر الخدمة وهي تقصير في الإعاشة، وإخلال بحقوق الحجاج، في وقت يُفترض فيه أن تكون العناية بهم في أعلى درجاتها.

وأشار إلى أن القضاء الإداري مارس صلاحياته وفق النظام، واتخذ قراره لحماية حقوق الحجاج، وضمان جودة الخدمة، ورفض دعوى الشركة، وأيد قرار إلغاء ترخيصها، مؤكداً عدم التساهل مع التقصير في خدمة الحجاج.