الرئيسية
/
/
/
/
/
القضاء الإداري يرفض طعن شركة حج ويلغي ترخيصها
المحليات

القضاء الإداري يرفض طعن شركة حج ويلغي ترخيصها

صحيفة البلادaccess_time1 / ذو الحجة / 1447 هـ      17 مايو 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (جدة)

رفض القضاء الإداري طعن شركة متخصصة في خدمة حجاج الخارج، وأصدر حكماً بتأييد قرار إلغاء ترخيصها.

وأوضح ديوان المظالم، أن شركة متخصصة في خدمة حجاج الخارج طعنت على قرار إلغاء ترخيصها، محاولةً إثبات أن القرار لم يكن في محله، لكن القضاء الإداري نظر إلى ما هو أبعد من الادعاء، إلى واقع الخدمة المقدمة لضيوف الرحمن.

وأضاف أنه ثبت وجود مخالفات تمسّ جوهر الخدمة وهي تقصير في الإعاشة، وإخلال بحقوق الحجاج، في وقت يُفترض فيه أن تكون العناية بهم في أعلى درجاتها.

وأشار إلى أن القضاء الإداري مارس صلاحياته وفق النظام، واتخذ قراره لحماية حقوق الحجاج، وضمان جودة الخدمة، ورفض دعوى الشركة، وأيد قرار إلغاء ترخيصها، مؤكداً عدم التساهل مع التقصير في خدمة الحجاج.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *