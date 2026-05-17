الشباب يتخطى الاتحاد بثلاثية ويشعل الصراع على” الآسيوية”

صحيفة البلاد 1 / ذو الحجة / 1447 هـ      17 مايو 2026

البلاد (جدة)

حقق فريق الشباب فوزًا مهمًا على حساب الاتحاد بثلاثية مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما مساء السبت بالرياض، في لقاء مؤجل من الجولة الـ28 من دوري روشن؛ ليشعل الصراع بين الاتحاد والتعاون على البطاقة الآسيوية.

افتتح الشباب التسجيل في الدقيقة 54 عن طريق علي البليهي، قبل أن يضيف هارون كامارا الهدف الثاني في الدقيقة 59.

ونجح حسام عوار في تقليص الفارق لصالح الاتحاد بالدقيقة 67. وفي الدقيقة 87، عاد يانيك كاراسكو ليؤكد تفوق الشباب، بعدما سجل الهدف الثالث. وقبل صافرة النهاية، سجل دانيلو بيريرا الهدف الثاني للاتحاد في الدقيقة التاسعة من الوقت بدل الضائع.

بهذه النتيجة، تجمد رصيد الاتحاد عند 55 نقطة في المركز الخامس، ليتأجل حسم تأهله إلى دوري أبطال آسيا للنخبة الموسم المقبل، بعدما كان يحتاج إلى الفوز أو التعادل لضمان بطاقة العبور إلى البطولة القارية. في المقابل، رفع الشباب رصيده إلى 35 نقطة ليحتل المركز الثالث عشر.

 

