الدفاع: اعتراض وتدمير 3 مسيّرات بعد دخولها المجال الجوي قادمة من الأجواء العراقية

صرَّح المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع اللواء الركن تركي المالكي بأنه في صباح يوم الأحد الموافق (17 مايو 2026م) تم اعتراض وتدمير 3 مسيّرات بعد دخولها المجال الجوي للمملكة قادمة من الأجواء العراقية.
وأكد اللواء المالكي أن وزارة الدفاع تحتفظ بحق الرد في الزمان والمكان المناسبين، وستتخذ وتنفذ كافة الإجراءات العملياتية اللازمة للرد على أي محاولة اعتداء على سيادة المملكة وأمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.
