وصول أولى رحلات حجاج المالديف إلى جدة

البلاد (جدة)
وصلت إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة أولى رحلات الحجاج القادمين من المالديف ضمن مبادرة “طريق مكة”، التي تُعد إحدى أبرز المبادرات المخصّصة لتسهيل رحلة ضيوف الرحمن عبر إنهاء إجراءاتهم في بلد المغادرة قبل وصولهم إلى المملكة.
وتشمل الخدمات المسبقة تسجيل الخصائص الحيوية، وإصدار التأشيرات إلكترونيًا، واستكمال إجراءات الجوازات، إضافة إلى التحقق الصحي وترميز الأمتعة وفق ترتيبات النقل والسكن.
ويتيح هذا المسار للحجاج الانتقال مباشرة عند وصولهم إلى حافلات مخصّصة تقلّهم إلى مقار إقامتهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة، بينما تتولى الجهات الشريكة إيصال أمتعتهم بشكل منظم.
وتنفذ وزارة الداخلية المبادرة في عامها الثامن بالشراكة مع عدد من الجهات الحكومية والرقمية، وقد استفاد منها منذ إطلاقها عام 2017 أكثر من 1.25 مليون حاج، ما يعكس دورها في رفع جودة الخدمات وتسهيل إجراءات الحج من لحظة المغادرة وحتى الوصول.