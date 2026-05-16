الأولى سمو ولي العهد يهنئ رئيس وزراء كومنولث جزر البهاما بمناسبة إعادة انتخابه رئيسًا للوزراء

البلاد (جدة) بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة لدولة السيد فيليب ديفيس رئيس وزراء كومنولث جزر البهاما بمناسبة إعادة انتخابه رئيسًا للوزراء. وأعرب سمو ولي العهد عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لدولته، ولشعب كومنولث جزر البهاما الصديق المزيد من التقدم والرقي.