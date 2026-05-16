الأولى

سمو ولي العهد يهنئ رئيس وزراء كومنولث جزر البهاما بمناسبة إعادة انتخابه رئيسًا للوزراء

صحيفة البلادaccess_time30 / ذو القعدة / 1447 هـ      16 مايو 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (جدة)

بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة لدولة السيد فيليب ديفيس رئيس وزراء كومنولث جزر البهاما بمناسبة إعادة انتخابه رئيسًا للوزراء.

وأعرب سمو ولي العهد عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لدولته، ولشعب كومنولث جزر البهاما الصديق المزيد من التقدم والرقي.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *