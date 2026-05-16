تعرف على النصر المتوقع أمام غامبا أوساكا في النهائي الآسيوي

استقر البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب النصر، على التشكيل الأنسب الذي سيخوض به مواجهة غامبا أوساكا الياباني في نهائي دوري أبطال آسيا2.

ويغيب عن النصر في النهائي الآسيوي عدة نجوم بداعي الإصابة على رأسهم كينغيسلي كومان، ومارسيلو بروزوفيتش.

ويتنافس النصر أمام غامبا أوساكا، على لقب دوري أبطال آسيا 2 مساء غدٍ السبت في ملعب الأول بارك بالعاصمة الرياض.

تشكيل النصر المتوقع أمام غامبا أوساكا

حراسة المرمى: بينتو ماثيوس.

خط الدفاع: نواف بوشل، محمد سيماكان، نادر الشراري، إينيغو مارتينيز.

خط الوسط: علي الحسن، أيمن يحيى، جواو فيليكس

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو، ساديو ماني، عبد الله الحمدان