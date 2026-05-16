الرياضة

الهلال يعبر نيوم ويواصل الضغط على النصر

صحيفة البلادaccess_time30 / ذو القعدة / 1447 هـ      16 مايو 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (جدة)

واصل فريق الهلال تمسكه بآماله في التتويج ببطولة الدوري السعودي للمحترفين، ونجح في تحقيق فوز مستحق على ضيفه نيوم بثنائية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء السبت، ضمن منافسات الجولة الـ33 من البطولة؛ ليؤجل صراعه مع النصر لحسم اللقب إلى الجولة الأخيرة.

سجل روبن نيفيز هدف الهلال الأول في الدقيقة 10 من عمر المباراة، من ركلة جزاء. وأضاف المتألق سلطان مندش الهدف الثاني للهلال في الدقيقة 58.

بهذا الفوز، رفع الهلال رصيده إلى النقطة 81 في المركز الثاني على سلم الترتيب، بفارق نقطتين عن النصر.

 

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *