الهلال يعبر نيوم ويواصل الضغط على النصر

واصل فريق الهلال تمسكه بآماله في التتويج ببطولة الدوري السعودي للمحترفين، ونجح في تحقيق فوز مستحق على ضيفه نيوم بثنائية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء السبت، ضمن منافسات الجولة الـ33 من البطولة؛ ليؤجل صراعه مع النصر لحسم اللقب إلى الجولة الأخيرة.
سجل روبن نيفيز هدف الهلال الأول في الدقيقة 10 من عمر المباراة، من ركلة جزاء. وأضاف المتألق سلطان مندش الهدف الثاني للهلال في الدقيقة 58.
بهذا الفوز، رفع الهلال رصيده إلى النقطة 81 في المركز الثاني على سلم الترتيب، بفارق نقطتين عن النصر.
