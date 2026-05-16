النصر يوجه رسالة خاصة لجماهيره قبل النهائي الآسيوي

البلاد (الرياض) وجه نادي النصر رسالة خاصة إلى جماهيره قبل المواجهة المرتقبة أمام غامبا أوساكا، في نهائي دوري أبطال آسيا الثاني 2025-2026، المقرر إقامته مساء اليوم السبت على ملعب الأول بارك في الرياض. ونشر النصر، عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" رسالة تحفيزية لجماهيره، جاء فيها: "احضروا بالأصفر.. ارفعوا أصواتكم.. ساندوا نجومكم.. الليلة في الأول بارك.. ليلتكم أنتم بإذن الله". كما أرفق النادي الرسالة بصورة لجماهيره مع عبارة: "كلنا أصفر حتى النهاية"، في إشارة إلى أهمية الدعم الجماهيري خلال المواجهة المرتقبة. ويدخل النصر اللقاء بطموحات كبيرة من أجل استعادة أمجاده القارية؛ إذ يعود آخر تتويج آسيوي للفريق إلى تسعينيات القرن الماضي، بينما سبق لغامبا أوساكا التتويج بلقب دوري أبطال آسيا عام 2008. ووصل النصر إلى النهائي بعدما قدم مستويات قوية طوال مشواره في البطولة، حيث حقق العلامة الكاملة في دور المجموعات بالفوز في جميع مبارياته الست، وسجل الفريق النصراوي 22 هدفًا مقابل استقبال هدفين فقط.