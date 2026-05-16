المملكة تحافظ على وصافة آيسف عالميًا للعام الثالث
صحيفة البلاد 30 / ذو القعدة / 1447 هـ      16 مايو 2026

البلاد (جدة)

حافظت المملكة على المركز الثاني عالميًا في معرض ريجينيرون الدولي للعلوم والهندسة “آيسف 2026” للعام الثالث على التوالي، مؤكدة حضورها المتقدم في أكبر منصة دولية للمشاريع البحثية والابتكارية لطلاب ما قبل الجامعة.

وحقق طلاب المنتخب السعودي 12 جائزة كبرى، بينها جائزة أولى و4 جوائز ثانية و5 جوائز ثالثة وجائزتان رابعتان، إضافة إلى 12 جائزة خاصة، متقدمة بذلك على العديد من الدول المشاركة.

وأقيمت منافسات «آيسف 2026» في مدينة فينيكس بولاية أريزونا خلال الفترة من 9 إلى 15 مايو، بمشاركة أكثر من 1700 طالب وطالبة من نحو 70 دولة.

وارتفع رصيد المملكة منذ بدء مشاركتها عام 2007، ممثلة بمؤسسة «موهبة» ووزارة التعليم، إلى 209 جوائز تشمل 136 جائزة كبرى و73 جائزة خاصة.

ويضم المنتخب السعودي 40 طالبًا وطالبة إضافة إلى طالبين ملاحظين، شارك 23 منهم حضوريًا في فينيكس، بينما نافس 17 عن بُعد من الرياض، بعد تأهلهم من منافسة وطنية شارك فيها أكثر من 357 ألف طالب وطالبة قدّموا أكثر من 34 ألف مشروع ضمن «إبداع 2026».

ويعكس هذا الإنجاز قوة الحراك العلمي والابتكاري في المملكة واستمرار حضورها المؤثر في المحافل الدولية.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

