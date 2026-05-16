السعودية تعزز وصافتها في خليجية الدوحة 2026

واصلت بعثة السعودية تألقها في منافسات دورة الألعاب الخليجية الرابعة “الدوحة 2026″، بعدما أضافت حصيلة جديدة من الميداليات الذهبية والفضية والبرونزية في عدة ألعاب، لترسخ موقعها في المركز الثاني بجدول الترتيب العام.
ذهبية الرماية تفتتح حصاد اليوم للسعودية
تُوج فريق السعودية للرماية، المكوّن من فايز العنزي وحسين الحربي ومسفر العماري، بالميدالية الذهبية في منافسات الفرق لـبندقية 10 أمتار، بعد تحقيق 1855 نقطة.
وأسفر هذا الإنجاز عن تأهل مسفر العماري وفايز العنزي إلى نهائي الفردي، حيث نجح العماري في اقتناص الذهبية بعدما سجل 245.3 نقطة، مؤكدًا التفوق السعودي في منافسات الرماية.
وفي منافسات الشوزن سكيت للفرق، حصد المنتخب السعودي الميدالية الفضية بواسطة الثلاثي الأمير سعود بن الحسن وسعيد المطيري ونايف المطيري، بعد تسجيل 351 طبقًا.
كما تأهل الأمير سعود بن الحسن ونايف المطيري إلى نهائي الفردي، ليتمكن الأخير من إحراز الميدالية البرونزية بمجموع بلغ 118 طبقًا.
المبارزة تضيف ذهبية جديدة وفضيتين وبرونزية
واصل المنتخب السعودي للمبارزة حضوره القوي، بعدما تُوج فريق الرجال المكوّن من عمر العكاس وخليفة العميري وجواد الداوود وحسن عابد بذهبية منافسات الإيبيه للفرق عقب الفوز على منتخب الإمارات بنتيجة 45-31 في النهائي.
وفي منافسات السيدات، حقق فريق الفويل للفرق المكوّن من لميد المري وغلا الدحيم والجوهرة المري وبسمة الراشد الميدالية الفضية، بعد الفوز على قطر في نصف النهائي بنتيجة 45-10، قبل الخسارة أمام الإمارات في النهائي 34-45.
وأضاف فريق سيدات الإيبيه المكوّن من ندى عابد وضي العميري ودانة القاسم ولميد المري الميدالية البرونزية، إثر الفوز على قطر بنتيجة 45-26 في مواجهة تحديد المركز الثالث.
ألعاب القوى.. ذهبية لسارة الهلال وتألق في الوثب والرمي
شهدت منافسات ألعاب القوى تألقًا سعوديًا لافتًا، بعدما أحرزت سارة الهلال ذهبية مسابقة السباعي برصيد 4067 نقطة، فيما نالت مريم المطر البرونزية بـ3721 نقطة.
وفي منافسات الرجال، حقق أحمد التاروتي ذهبية الوثب الطويل بعدما سجل 7.45 مترًا، فيما أحرز علي عبدالغني ذهبية رمي الرمح بمسافة 72.04 متر.
كما أضاف محمد الدبيسي ميدالية فضية في منافسات إطاحة المطرقة، بعد تسجيله 69.36 متر.
السباحة تختتم المشاركة برقم سعودي جديد
أنهى المنتخب السعودي للسباحة مشاركته في الدورة بتحقيق فضية سباق التتابع 4×400 متر بزمن بلغ 3:46.32 دقيقة، مسجلًا رقمًا سعوديًا جديدًا.
كما حقق السباح علي العيسى الميدالية البرونزية في سباق 50 متر ظهر بزمن وصل إلى 26.56 ثانية.
طموحات جديدة في كرة الطاولة.. والزوجي يستهدف النهائي
تأهل الثلاثي علي الخضراوي وخالد الشريف وعبدالعزيز بوشليبي إلى ربع نهائي منافسات الفردي في كرة الطاولة، بعد تجاوز دور المجموعات بنتائج مميزة.
ويتطلع المنتخب السعودي إلى ضمان ذهبية وفضية الزوجي، عبر مواجهتي نصف النهائي أمام منتخبي البحرين وقطر.
