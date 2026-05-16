البلديات والإسكان تنفذ أكثر من (11) مليون متر طولي وترفع جاهزية (74) مليون م² من الطرق بمكة والمشاعر

البلاد (مكة المكرمة)
أكملت وزارة البلديات والإسكان جاهزية منظومة الطرق والبنية التحتية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، ضمن خطتها التشغيلية لموسم حج 1447هـ، عبر حزمة من أعمال التطوير والمعالجات الميدانية، التي تستهدف تعزيز انسيابية الحركة، ورفع كفاءة التنقل في المواقع ذات الكثافة العالية.
وأوضحت الوزارة أن الأعمال المنفذة شملت تنفيذ أكثر من (11) مليون متر طولي من الطرق، ومعالجة وتطوير نحو (74) مليون م² من المسطحات الطرقية، إضافة إلى سفلتة أكثر من (1.2) مليون م²، بما يعزز جاهزية الشبكة المرورية ويدعم كفاءة الحركة في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة خلال الموسم.
وبيّنت أن الخطة تضمنت رفع جاهزية (123) جسرًا و(44) نفقًا للمشاة والمركبات، إلى جانب تنفيذ أعمال تحسين للبنية التحتية المرتبطة بمسارات الحركة، بما يسهم في تعزيز السلامة المرورية ورفع كفاءة التنقل في المواقع الحيوية ومحيط المشاعر المقدسة.
وأكدت الوزارة أن هذه الأعمال تأتي ضمن منظومة تشغيلية متكاملة، تستهدف رفع كفاءة البنية التحتية البلدية، وتحسين انسيابية الحركة، وتقليل نقاط الاختناق في المواقع التي تشهد كثافة مرتفعة خلال موسم الحج.
