البلديات والإسكان تبرز تجربة المملكة في التنمية الحضرية والإسكان المستدام ضمن المنتدى الحضري العالمي بباكو

واس (باكو)
تشارك وزارة البلديات والإسكان في أعمال المنتدى الحضري العالمي الثالث عشر (WUF13)، الذي تستضيفه مدينة باكو خلال الفترة من 17 إلى 22 مايو 2026م، بوصفه أحد أبرز المنصات الدولية المعنية بمناقشة مستقبل المدن والتحديات الحضرية والتنمية المستدامة، بمشاركة واسعة من ممثلي الحكومات والمنظمات الدولية والخبراء وصنّاع القرار.
ويرأس وفد المملكة المشارك وزير البلديات والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، حيث تستعرض الوزارة منجزات القطاع البلدي والسكني، وتجربتها في التحول الحضري، بما يعكس التقدم الذي تشهده مدن المملكة في مجالات الاستدامة وجودة الحياة، وذلك في إطار مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وتأتي مشاركة الوزارة ضمن أعمال المنتدى الذي يركّز على مستقبل المدن المستدامة والشاملة، حيث تسلط الضوء على المبادرات الوطنية في مجالات التخطيط الحضري المتكامل، والإسكان، والتحول الرقمي في الخدمات البلدية والسكنية، وتطوير الحلول الحضرية الذكية، وتحسين المشهد الحضري في مختلف مناطق المملكة.
كما تستعرض الوزارة خلال مشاركتها عددًا من البرامج والمبادرات المرتبطة بتطوير الإسكان المستدام، ورفع كفاءة الخدمات البلدية، وتبني التقنيات الحديثة في إدارة المدن، بما يسهم في تعزيز كفاءة البنية الحضرية ورفع جودة الحياة.
وتشارك الوزارة في عدد من الجلسات الوزارية والحوارية المتخصصة ضمن أجندة المنتدى، التي تناقش قضايا التمويل الحضري، وإدارة النمو العمراني، والحوكمة الحضرية، وبناء الشراكات الدولية، إلى جانب عقد لقاءات ثنائية مع عدد من الجهات المشاركة لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات.
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة البلديات والإسكان محمد بن عبدالله الرساسمة أن مشاركة الوزارة في المنتدى تأتي امتدادًا لجهودها في تطوير مدن أكثر استدامة وكفاءة، وتعزيز جودة الحياة الحضرية، وإبراز ما تحقق من منجزات في القطاع البلدي والسكني.
وقال الرساسمة:“ تعكس مشاركة الوزارة في المنتدى الحضري العالمي التقدم الذي حققته المملكة في مجالات التنمية الحضرية والإسكان، وتؤكد دورها في تبادل الخبرات وبناء شراكات دولية تسهم في تطوير مستقبل المدن، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030”.
وأضاف أن المنتدى يمثل منصة دولية لتبادل المعرفة واستعراض التجارب المبتكرة في تطوير المدن، مشيرًا إلى حرص الوزارة على تعزيز حضورها في المحافل الدولية ذات العلاقة بالتنمية الحضرية.
يُذكر أن المنتدى الحضري العالمي يُعد أحد أبرز المنصات الدولية التي تنظمها هيئة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-Habitat)؛ ويهدف إلى مناقشة مستقبل المدن وتعزيز التنمية الحضرية المستدامة وتبادل الخبرات بين الدول في مجالات الإسكان والتخطيط الحضري وجودة الحياة، بمشاركة واسعة من الحكومات والمنظمات الدولية والخبراء وصنّاع القرار من مختلف دول العالم.