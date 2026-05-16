“الأرصاد”: انخفاض درجات الحرارة على شمال المملكة

صحيفة البلاد 30 / ذو القعدة / 1447 هـ 16 مايو 2026 البلاد (جدة) توقع المركز الوطني للأرصاد أن يطرأ انخفاض في درجات الحرارة اليوم (السبت) على الأجزاء الشمالية من المملكة. ولفت إلى استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من المدينة المنورة، وتبوك، والجوف، والحدود الشمالية وحائل تمتد إلى أجزاء من القصيم، والرياض والشرقية. وأشار إلى أن الفرصة لا تزال مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة.