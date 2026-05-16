الأخدود يتغلب على الخليج بثلاثية

البلاد (جدة)
تغلب فريق الأخدود على نظيره الخليج 1/3 في المباراة التي جمعتهما مساء السبت، ضمن منافسات الجولة الـ33 لبطولة الدوري السعودي للمحترفين «دوري روشن».
افتتح باسوجوج أهداف الأخدود في الدقيقة 13 من ركلة جزاء، قبل أن يعادل جوشوا كينج النتيجة لصالح الخليج في الدقيقة 18.
وخطف خالد ناري الهدف الثاني لنادي الأخدود في الدقيقة 59 من عمر المباراة، فيما سجل صالح آل هتيلة الهدف الثالث لنادي الأخدود في الوقت المبدد.
بتلك النتيجة، ارتفع رصيد الأخدود إلى النقطة 20 في المركز السابع عشر على سلم ترتيب الدوري السعودي؛ حيث تأكد هبوطه إلى دوري يلو، فيما جاء نادي الخليج في المركز الحادي عشر برصيد 37 نقطة.
— صحيفة البلاد (@albiladdaily) May 16, 2026
