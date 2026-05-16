إنزاغي: أرقامنا هذا الموسم الأفضل.. وسعيد بتدريب الهلال

أبدى الإيطالي إنزاغي سعادته بالفوز على نيوم ضمن الجولة الثالثة والثلاثين من دوري روشن السعودي، وقال: إنني سعيد بنتيجة هذه المباراة ومن اداء اللاعبين، الذي كان رائعا، وحيث قدموا مستوى جيد جيدا، وفريقنا كان ناضجا، واستطعنا تسجيل هدفين، وأصبح متوسط تسجيلنا للأهداف مقنعا بدرجة كبيرة خلال الموسم.
وأضاف: أنا سعيد بمستوى محمد قادر، الذي نستفيد من خدماته في كل مره نحتاجه خلالها.
واستطرد المدرب بقوله: قدمنا مستوى كبيرا جدا، في الدوري، وخط دفاعنا من افضل الخطوط في البطولة، وخلال هذا الموسم شرفنا المملكة في كاس العالم، ولم نخسر سوى من فلومينيزي البرازيلي.
وأردف: نقاطنا هذا الموسم افضل من حصيلة نقاط العام الماضي، وبشكل عام سعيد بتدريبي لهذا الفريق الكبير.
وعن سؤال “البلاد “عن إخراجه المتكرر للاعب سلطان مندش، وعدم إكمال المباريات التي يشارك بها بالرغم من تحقيقه لأفضلية تلك المباريات، قال إنزاغي: سلطان مندش يؤدي بشكل جيد، ويتحسن باستمرار وبشكل عام اللاعبون السعوديون يتطور مستواهم بشكل رائع؛ مثل اللاعب حسان تمبكتي، الذي ادى ولعب خمسين مباراة بشكل رأئع، وايضاً اللاعب متعب الحربي، نجده كل ما احتجنا اليه، وفي اكثر من مركز، وكذلك ناصر الدوسري الذي يعطي توازنا لخط الوسط مع خط الدفاع.
وختم إنزاغي: سلطان مندش ومراد انضما لفريقنا في وقت متأخر، وهناك صعوبة في لعبهما بشكل أساسي لفريق كبير مثل الهلال،
وكذلك اللاعب دارسي هو بالأساس مهاجم، ونحن نضعه في خانة الدفاع، وهو يحاول أن يساعدنا في مركز الظهير.
كما لا أنسى علي لاجامي اللاعب الرائع، وهو لاعب يساعدنا كثيرا في اكثر من خانة، وايضاً حمد اليامي ومحمد الربيعي، الذي لعب معنا عشر مباريات.
مدرب نيوم : مباراة صعبة.. وأتمنى التوفيق للهلال في مباراته الأخيرة
من جهته، تحدث مدرب نيوم الفرنسي غالتير عن اللقاء قائلًا: في الحقيقة كانت مباراة صعبة امام الهلال، وهناك فوارق فنية كبيرة بين نيوم والهلال.
وجدنا صعوبة للوصول لمرمى الهلال، خاصة أنه بعد الهدف الأول تحكم الهلال في رتم المباراة، ولكن بعد الهدف الثاني للهلال صار الأمر صعبا، ولم نخلق اي فرص تهديفية.
وأضاف: أعتقد ان النتيجة النهائية نتقبلها للظروف التي مررنا بها خلال الموسم، وقلة خبرة شباب النادي، ولكن من الموسم القادم نتوقع تحسن النتائج ونحقق مركزا متقدما،
وختم: في نهاية المباراة لعب بعض شباب النادي من الأكاديمية، وهم صغار وذلك لإعطائهم ثقة وفرصة لإثبات وجودهم في المستقبل.
ويعتبر دوري روشن من أقوى الدوريات في العالم، ومن افضل ست مسابقات عالميا، وأتمنى التوفيق للهلال في مباراته القادمة.
