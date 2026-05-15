72 مشروعًا بحثيًا في افتتاح المعرض الهندسي لطلبة جامعة الملك عبدالعزيز برابغ

البلاد (جدة)

أفتتح رئيس جامعة الملك عبدالعزيز ، الدكتور طريف بن يوسف الأعمى، المعرض الهندسي بعنوان (Engineering 360) والذي تنظمه كلية الهندسة بفرع رابغ بالشراكة مع الوقف العلمي، للعام الثاني على التوالي بمشاركة “72” مشروعا بحثيا وابتكاريا، بمقر الكلية في رابغ .

وقد كرّم رئيس الجامعة ، الشركات الراعية خلال افتتاحه للمعرض الهندسي ، كما قام سعادته بجولة حول المعرض المصاحب واستمع إلى شروحات الطلبة للتعريف بمشاريعهم البحثية والابتكارية، التي تضمنت مجموعة متميزة في مجالات الهندسة المختلفة ، ويعد هذا الحدث السنوي هو الأبرز لكلية الهندسة برابغ ، حيث يجمع تحت سقف واحد نخبة من الطلبة وأعضاء هيئة التدريس والخريجين إضافة إلى المختصين من القطاعات الصناعية والهندسية .

ويهدف المعرض إلى إبراز الكفاءات الشبابية ودعم الابتكار وخلق مساحة تواصل تربط التعليم الهندسي بسوق العمل المحلي والوطني بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في مجالات التقنية والصناعة والطاقة المتقدمة وكفاءة استهلاكها .

وقدم المعرض على مدار يومي مجموعة من الفعاليات التي تسهم في إبراز المخرجات الأكاديمية والابتكارية لطلبة الهندسة؛ ممثلة في معرض مشاريع التخرج، ومسابقة أفضل مقرر لريادة الأعمال، وتقديم نماذج وتطبيقات عملية تعتمد على الطباعة ثلاثية الأبعاد، وفعالية الهاكاثون الهندسي، بالإضافة للعديد من الفعاليات المصاحبة لتعزيز تجربة الزوار ودعم المحتوى الهندسي للمعرض، من خلال الحوارات التخصصية (مراس) والتجارب التفاعلية، ومشاركة الرعاة والشركاء؛ بهدف نشر المعرفة، وتشجيع التفاعل وبناء جسور التواصل بين الطلبة والأكاديميين والقطاع المهني.