37 ميدالية سعودية في ختام اليوم الثالث للألعاب الخليجية “الدوحة 2026”

البلاد (الدوحة)
رفعت المنتخبات السعودية المشاركة في دورة الألعاب الخليجية الرابعة “الدوحة 2026” رصيدها إلى 37 ميدالية متنوعة بواقع 14 ذهبية و11 فضية و12 برونزية، مع ختام منافسات اليوم الثالث للدورة.
وحقق المنتخب السعودي للملاكمة أربع ميداليات، ثلاث منها ذهبية، عبر مهند مجرشي في وزن 55 كجم بفوزه على القطري محمد الفاغي بنتيجة 4 – 1، وزياد مجرشي في وزن 60 كجم بعد تغلبه على البحريني عمر بودحالي بالنتيجة ذاتها، وعبدالرحمن صادق في وزن 80 كجم إثر فوزه على الإماراتي خالد الكردي بنتيجة 5 – 0، فيما نال عبدالله دركزنلي برونزية وزن 60 كجم.
وافتتح المنتخب السعودي لألعاب القوى مشاركته في الدورة بتحقيق خمس ميداليات، حيث توج صاحب السمو الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، الرامي محمد تولو بالميدالية الذهبية في دفع الجلة بعد تسجيله 19.21م، فيما حقق حسين آل حزام فضية القفز بالعصا بارتفاع 5.50م، ونال محمد القديحي برونزية المسابقة بارتفاع 5.00م، وحصد العداء عبدالعزيز عطافي برونزية سباق 100م بزمن 10.37 ثوانٍ، فيما أحرز أحمد التاروتي برونزية الوثب العالي بارتفاع 2.09م.
وفي المبارزة، أحرز عمر العكاس ذهبية منافسات الإيبيه بعد فوزه في النهائي على زميله خليفة العميري بنتيجة 15 – 14، فيما حقق العميري الفضية، ونالت غلا الدحيم برونزية الفويل للسيدات.
وواصل المنتخب السعودي للبولينج تألقه بتحقيق فضية منافسات الثلاثي عبر بندر اليابه وزياد الطويرب وأحمد أبو الريش برصيد 3655 نقطة، فيما أحرز ثنائي البليارد محمد باعباد وعبدالعزيز العمودي برونزية زوجي الـ10 كرات.
كما حقق المنتخب السعودي للسباحة ميداليتين برونزيتين بواسطة عماد الصبياني في سباق 100م صدر بزمن 1:05.37 دقيقة، ومحمد العتيبي في سباق 50م فراشة بزمن 24.80 ثانية.
رفعت المنتخبات السعودية المشاركة في دورة الألعاب الخليجية الرابعة “الدوحة 2026” رصيدها إلى 37 ميدالية متنوعة بواقع 14 ذهبية و11 فضية و12 برونزية، مع ختام منافسات اليوم الثالث للدورة.
وحقق المنتخب السعودي للملاكمة أربع ميداليات، ثلاث منها ذهبية، عبر مهند مجرشي في وزن 55 كجم بفوزه على القطري محمد الفاغي بنتيجة 4 – 1، وزياد مجرشي في وزن 60 كجم بعد تغلبه على البحريني عمر بودحالي بالنتيجة ذاتها، وعبدالرحمن صادق في وزن 80 كجم إثر فوزه على الإماراتي خالد الكردي بنتيجة 5 – 0، فيما نال عبدالله دركزنلي برونزية وزن 60 كجم.
وافتتح المنتخب السعودي لألعاب القوى مشاركته في الدورة بتحقيق خمس ميداليات، حيث توج صاحب السمو الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، الرامي محمد تولو بالميدالية الذهبية في دفع الجلة بعد تسجيله 19.21م، فيما حقق حسين آل حزام فضية القفز بالعصا بارتفاع 5.50م، ونال محمد القديحي برونزية المسابقة بارتفاع 5.00م، وحصد العداء عبدالعزيز عطافي برونزية سباق 100م بزمن 10.37 ثوانٍ، فيما أحرز أحمد التاروتي برونزية الوثب العالي بارتفاع 2.09م.
وفي المبارزة، أحرز عمر العكاس ذهبية منافسات الإيبيه بعد فوزه في النهائي على زميله خليفة العميري بنتيجة 15 – 14، فيما حقق العميري الفضية، ونالت غلا الدحيم برونزية الفويل للسيدات.
وواصل المنتخب السعودي للبولينج تألقه بتحقيق فضية منافسات الثلاثي عبر بندر اليابه وزياد الطويرب وأحمد أبو الريش برصيد 3655 نقطة، فيما أحرز ثنائي البليارد محمد باعباد وعبدالعزيز العمودي برونزية زوجي الـ10 كرات.
كما حقق المنتخب السعودي للسباحة ميداليتين برونزيتين بواسطة عماد الصبياني في سباق 100م صدر بزمن 1:05.37 دقيقة، ومحمد العتيبي في سباق 50م فراشة بزمن 24.80 ثانية.