نيابةً عن وزير الخارجية.. الخريجي يشارك في اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة بريكس

نيابةً عن صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، شارك نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، اليوم، في اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة بريكس بعنوان “إصلاحات الحوكمة العالمية والنظام متعدد الأطراف”، حيث تأتي مشاركة المملكة في الاجتماع بصفتها دولة مدعوة، في العاصمة الهندية نيودلهي.
وألقى نائب وزير الخارجية كلمةً أكد فيها على تعزيز الحوكمة العالمية ودعم فعالية التعاون متعدد الأطراف أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى، مشيرًا إلى أن نظامنا الدولي لا يقتصر على مواكبة التطورات العالمية المتسارعة، بل يجب أن يكون أيضًا قادرًا على معالجة الأزمات ومنع النزاعات من خلال عمل جماعي متوازن وفعّال.
وأكد الخريجي احترام القانون الدولي وسيادة الدول ومبادئ حسن الجوار الذي يظل ركيزة للحفاظ على الثقة في النظام متعدد الأطراف وحماية المصالح الدولية المشتركة، مشددًا على أن استمرار انتهاكات هذه المبادئ يُسهم في تفاقم عدم الاستقرار ويُضعف قدرتنا الجماعية على الاستجابة بفاعلية للتصعيد الإقليمي وتداعياته العالمية الأوسع نطاقًا.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.
وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م
(البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م