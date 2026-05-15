موعد مباراتي نصف نهائي ملحق الصعود إلى روشن

29 / ذو القعدة / 1447 هـ 15 مايو 2026

البلاد (جدة) أعلنت رابطة دوري الدرجة الأولى للمحترفين، عن موعد نصف نهائي الملحق المؤهل إلى دوري روشن السعودي للمحترفين للموسم المقبل 2026-2027. وأسدل الستار، الخميس، على منافسات دوري يلو لأندية الدرجة الأولى للمحترفين، حيث حجز الفيصلي البطاقة الثانية للصعود المباشر، ليرافق أبها بطل الموسم إلى دوري الكبار الموسم المقبل. في المقابل جاء الدرعية في المركز الثالث، بينما حل العلا رابعًا، في حين احتل العروبة المركز الخامس، وجاء الجبلين في المركز السادس. ومن المقرر أن يلتقي الدرعية مع الجبلين على ملعب إتش جي آرينا في الرياض يوم الاثنين المقبل 18 مايو الجاري عند الساعة 7:05 مساء بتوقيت مكة المكرمة في نصف النهائي الأول. وستقام مباراة نصف النهائي الثاني مساء اليوم ذاته عند الساعة التاسعة، حيث سيلتقي العلا مع العروبة على ملعب مدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز الرياضية بالمدينة المنورة. يذكر أن المباراة النهائية من المقرر أن تقام يوم 23 مايو الجاري بين الفائزين من مواجهتي نصف النهائي على ملعب الفريق صاحب المركز الأعلى في الدوري.