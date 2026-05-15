مدرب غامبا أوساكا: لا نخشى ضغط جماهير النصر

أكد يينس ويسينغ، مدرب نادي غامبا أوساكا الياباني، إدراكه بشكل جيد أنه يلعب على أرض الخصم إلا أنه لديه لاعبون خبرة ويعرفون كيف يتعاملون مع هذه الأجواء.

ويتطلع النصر إلى التتويج بلقب دوري أبطال آسيا 2، عندما يستضيف نظيره غامبا أوساكا مساء السبت على ملعب الأول بارك في العاصمة الرياض، في المباراة النهائية للبطولة القارية.

وأوضح مدرب غامبا أوساكا في المؤتمر الصحفي قبل النهائي الآسيوي، أن فريقه جاهز لمواجهة النصر رغم أنه في نهاية الموسم ولعب العديد من المباريات لكن نفس الحال ينطبق على النصر.

وأشار ويسينغ إلى أن فريقه تدرب بشكل جيد والنهائي فيه متعة، مضيفًا :”نعلم قيمة النهائي لكن أتينا لتقديم أفضل ما لدينا”.

وتعليقًا عن غياب ابتسامته خلال المؤتمر ومدى قلقه من مواجهة النصر، أوضح مدرب غامبا أوساكا، أنه يركز على مباراة الغد ومن الممكن أن يكون هذا هو السبب، وإذا انتصر في مباراة الغد سيشاهد الجميع إصابته.