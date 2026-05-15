محطة قطار الحرمين بمطار الملك عبدالعزيز تعزز الوصول السريع والآمن لضيوف الرحمن

تواصل محطة قطار الحرمين السريع بمطار الملك عبدالعزيز الدولي أداء دورها المحوري في خدمة المسافرين والحجاج والمعتمرين، بوصفها إحدى أبرز محطات النقل المتكامل في المملكة، لما توفره من ربط مباشر بين النقل الجوي والسككي، بما يسهم في تسهيل حركة التنقل ورفع كفاءة الوصول بين المدن الرئيسة، خاصة خلال موسمي الحج والعمرة.
وترتبط المحطة مباشرة بصالة (1) بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، ما يتيح انتقالًا سلسًا للمسافرين بين الرحلات الجوية وقطار الحرمين السريع دون الحاجة إلى استخدام وسائل نقل إضافية، ضمن منظومة نقل متكاملة تهدف إلى تحسين تجربة السفر وتعزيز انسيابية الحركة لضيوف الرحمن القادمين عبر المطار.
ويُعد قطار الحرمين السريع أحد أسرع القطارات في العالم، إذ تصل سرعته التشغيلية إلى (300) كيلومتر في الساعة، عبر مسار يبلغ طوله (453) كيلومترًا، يربط بين مكة المكرمة والمدينة المنورة مرورًا بمحطات جدة ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية ومطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، بما يجعله أحد أهم مشاريع النقل الحديثة في المنطقة.
وتُصنّف محطة القطار بالمطار واحدةً من أكبر محطات القطارات المرتبطة بالمطارات على مستوى العالم، حيث تبلغ مساحتها نحو (105.3) آلاف متر مربع، وصُممت وجُهّزت بأحدث الأنظمة والتقنيات التشغيلية، بما يواكب الكثافة العالية للمسافرين ويعزز كفاءة التشغيل والخدمات المقدمة داخل المحطة.
وتسهم المحطة في توفير وصول سريع وآمن لضيوف الرحمن، إذ يمكن الوصول إلى مكة المكرمة خلال نحو (45) دقيقة، فيما تستغرق الرحلة إلى المدينة المنورة نحو ساعة و(45) دقيقة، الأمر الذي يعزز سهولة تنقل الحجاج والمعتمرين بين مختلف الوجهات، ويدعم تكامل أنماط النقل ضمن منظومة النقل والخدمات اللوجستية بالمملكة.
وتمثل محطة المطار عنصرًا رئيسًا في دعم الخطط التشغيلية الخاصة بموسمي الحج والعمرة، من خلال قدرتها على استيعاب الأعداد الكبيرة من المسافرين، وتسهيل حركة القدوم والمغادرة عبر تكامل خدمات النقل الجوي والسككي، بما يعكس حجم التطور الذي يشهده قطاع النقل والخدمات اللوجستية في المملكة ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030 وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن.
يذكر أن الخطوط الحديدية السعودية (سار) أعلنت خطتها التشغيلية لموسم حج 1447هـ، التي تتضمن تشغيل أكثر من (5300) رحلة، وتوفير أكثر من (2.21) مليون مقعد عبر قطار الحرمين السريع؛ لخدمة ضيوف الرحمن خلال الموسم، ورفع جاهزية النقل بين مكة المكرمة والمدينة المنورة.