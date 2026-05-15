كومان يؤجل إعلان قائمة هولندا للمونديال

أرجأ رونالد كومان مدرب هولندا الإعلان عن تشكيلة الفريق المشاركة في كأس العالم ​لكرة القدم المقبلة، وذلك لمنح اللاعبين العائدين من الإصابة مزيدا من الوقت لإثبات استعادتهم للياقتهم البدنية. وأعلن الاتحاد الهولندي لكرة القدم أمس الأربعاء، أن الإعلان عن التشكيلة المشاركة في البطولة قد تم تأجيله يومين إلى يوم الأربعاء 27 مايو أيار. ويعد ‌لاعبون مثل ‌ممفيس ديباي الهداف ​التاريخي ‌للمنتخب، ⁠وجاستن كلويفرت مهاجم ​بورنموث، ⁠ويورن تيمبر مدافع أرسنال، من بين اللاعبين المشكوك في مشاركتهم في البطولة التي ستقام الشهر المقبل في كندا والمكسيك والولايات المتحدة. وقال كومان في بيان صادر عن الاتحاد الهولندي للعبة:” سأنتظر يومين إضافيين، لنتأكد أكثر من ⁠أن اللاعبين الذين سنختارهم في ‌حالة بدنية جيدة. علاوة ‌على ذلك، يمنحنا هذا ​الفرصة لرؤية وتقييم ‌بعض اللاعبين المرشحين لدخول التشكيلة النهائية والتحدث ‌معهم شخصيا خلال أيام التدريب في 25 و26 و27 مايو الجاري”. وأضاف “هذا لا يؤثر على جدولنا الزمني الأصلي، حيث تبدأ الاستعدادات مع المجموعة الكاملة ‌يوم السبت 30 مايو. لذلك أود استغلال الوقت الإضافي الذي يوفره هذا ⁠الأمر ⁠لأخذ جميع الجوانب في الاعتبار عند اتخاذ قراراتنا بشأن التشكيلة النهائية”. ويسافر المنتخب الهولندي إلى الولايات المتحدة في الرابع من يونيو المقبل، استعدادًا لمباراتها الأولى في كأس العالم أمام اليابان في 14 يونيو المقبل في دالاس. وستخوض هولندا مباراتين وديتين استعدادا للبطولة؛ إذ ستواجه الجزائر المتأهلة إلى النهائيات في الثالث من يونيو ​في روتردام، ثم ​ستلعب ضد أوزبكستان في الثامن من يونيو بنيويورك.