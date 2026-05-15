فيليكس: نسعى لإسعاد جماهيرنا باللقبين الآسيوي والمحلي

هاني البشر (الرياض) تصوير (عبدالله الفهيدي)

أكد البرتغالي جواو فيليكس، لاعب النصر، أن فريقه يدرك مدى صعوبة مواجهة غامبا أوساكا الياباني، وكل العناصر جاهزة من أجل المهمة القارية.

ويتطلع النصر إلى التتويج بلقب دوري أبطال آسيا 2، عندما يستضيف نظيره غامبا أوساكا مساء السبت على ملعب الأول بارك في العاصمة الرياض، في المباراة النهائية للبطولة القارية.

وقال فيليكس في المؤتمر الصحفي قبل المباراة، إن فريق غامبا أوساكا مجتهد، مؤكدًا أن النصر عمل كثيرًا من أجل هذه الحظة متمنيًا لفوز في المباراتين المقبلتين وإهداء الكأسين للجماهير.

وشدد الجناح البرتغالي على أنه ينتظر دعم جماهير النصر كما عودتهم دائمًا، ويتمنى حضورهم غدًا حتى يتمكن الفريق من التتويج باللقب.

ولفت فيليكس إلى أنه سجل وصنع العديد من الأهداف هذا الموسم لكنه يعتبره ثمرة عمل جماعي، لذا يتمنى الفوز في المباراتين وجني ثمار هذا العمل.

وتعليقًا على لقطة حزنه بعد مباراة الهلال، أوضح فيليكس أنه عندما ظهر ممسكًا رأسه لم يكن حزنًا؛ بل كانت مجرد صدمة بسبب استعداداهم للاحتفال بالدوري في هذه اللحظة، إلا أن الفريق لا يزال لديه فرصة للتتويج باللقبين.