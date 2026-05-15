ضمك ينعش آماله في البقاء بثلاثية الفيحاء

البلاد (جدة)
أنعش فريق ضمك آماله بالقاء في دوري روشن، بعدما نجح في تحقيق فوز ثمين على نظيره الفيحاء، بثلاثية نظيفة، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ33 بدوري روشن.
سجل مورلاي سيلا الهدف الأول لفريق ضمك في الدقيقة 16, مستغلا تمريرة من فيلنتين فادا.
وفي الدقيقة 46 ومع انطلاق الشوط الثاني قرر مدرب الفيحاء بيدرو ايمانويل الدفع بالثنائي ميكيل فيلانويفا وستيليانوس فرونتيس بدلا من الفا سيميدو وأحمد بامسعود، في محاول لإدراك التعادل.
وأضاف عبدالقادر بدران الهدف الثاني لفريق ضمك في الدقيقة 53، وتلقى فيلنتين فادا لاعب ضمك بطاقة صفراء في الدقيقة 70.
وعاد عبدالقادر بدران ليسجل هدفه الثاني في المباراة والثالث لفريقه في الدقيقة 77.
بتلك النتيجة، رفع ضمك رصيده إلى 9 نقطة بالمركز الخامس عشر في جدول ترتيب دوري روشن، بينما تجمد رصيد الفيحاء عند 38 نقطة بالمركز العاشر.
سيلا يسجل الهدف الأول لضمك في الدقيقة 16#ضمك 1 × 0 #الفيحاءpic.twitter.com/jYfnfXEs1j#صحيفة_البلاد | #جولات_الحسم | #نادي_ضمك | #نادي_الفيحاء | #ضمك_الفيحاء@SPL | @mosgovsa | @AlfayhaSC | @DAMAC_CLUB
— صحيفة البلاد (@albiladdaily) May 15, 2026
بدران يسجل الهدف الثاني لضمك في الدقيقة 53#ضمك 2 × 0 #الفيحاءpic.twitter.com/77PRVjtV8V#صحيفة_البلاد | #جولات_الحسم | #نادي_ضمك | #نادي_الفيحاء | #ضمك_الفيحاء@SPL | @mosgovsa | @AlfayhaSC | @DAMAC_CLUB
— صحيفة البلاد (@albiladdaily) May 15, 2026
بدران يسجل الهدف الثالث لضمك في الدقيقة 77#ضمك 3 × 0 #الفيحاءpic.twitter.com/4fhcorjCjU#صحيفة_البلاد | #جولات_الحسم | #نادي_ضمك | #نادي_الفيحاء | #ضمك_الفيحاء@SPL | @mosgovsa | @AlfayhaSC | @DAMAC_CLUB
— صحيفة البلاد (@albiladdaily) May 15, 2026