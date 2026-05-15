ضمك ينعش آماله في البقاء بثلاثية الفيحاء
الرياضة

صحيفة البلاد      29 / ذو القعدة / 1447 هـ      15 مايو 2026

البلاد (جدة)

أنعش فريق ضمك آماله بالقاء في دوري روشن، بعدما نجح في تحقيق فوز ثمين على نظيره الفيحاء، بثلاثية نظيفة، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ33 بدوري روشن.

سجل مورلاي سيلا الهدف الأول لفريق ضمك في الدقيقة 16, مستغلا تمريرة من فيلنتين فادا.

وأشهر حكم المباراة بطاقة صفراء في وجه لاعب الفيحاء محمد البقعاوي في الدقيقة 32.

وفي الدقيقة 46 ومع انطلاق الشوط الثاني قرر مدرب الفيحاء بيدرو ايمانويل الدفع بالثنائي ميكيل فيلانويفا وستيليانوس فرونتيس بدلا من الفا سيميدو وأحمد بامسعود، في محاول لإدراك التعادل.

وأضاف عبدالقادر بدران الهدف الثاني لفريق ضمك في الدقيقة 53، وتلقى فيلنتين فادا لاعب ضمك بطاقة صفراء في الدقيقة 70.

وعاد عبدالقادر بدران ليسجل هدفه الثاني في المباراة والثالث لفريقه في الدقيقة 77.

بتلك النتيجة، رفع ضمك رصيده إلى 9 نقطة بالمركز الخامس عشر في جدول ترتيب دوري روشن، بينما تجمد رصيد الفيحاء عند 38 نقطة بالمركز العاشر.

 

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

