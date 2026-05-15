سمو ولي العهد يجري اتصالًا هاتفيًا بسمو أمير دولة قطر

صحيفة البلاد 29 / ذو القعدة / 1447 هـ      15 مايو 2026

البلاد (جدة)

أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالًا هاتفيًا، اليوم، بأخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة.

وجرى خلال الاتصال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، ومجالات التعاون المشترك بين المملكة ودولة قطر الشقيقة.
كما جرى خلال الاتصال، استعراض مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية وتطور الأحداث في المنطقة، والجهود المبذولة حاليًا لتعزيز الأمن والاستقرار.

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

