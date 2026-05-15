جيسوس: مواجهتان تفصلان النصر عن حصاد بطولتين

هاني البشر (الرياض)

تصوير (عبدالله الفهيدي)

أكد البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب النصر، أن فريقه جاهز لمواجهة نظيره غامبا أوساكا الياباني مساء غدٍ السبت، مؤكدًا أنه منافس عنيد وقوي، ولديه لياقة بدنية عالية.

ويتطلع النصر إلى التتويج بلقب دوري أبطال آسيا 2، عندما يستضيف نظيره غامبا أوساكا مساء السبت على ملعب الأول بارك في العاصمة الرياض، في المباراة النهائية للبطولة القارية.

وقال جيسوس في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: إنه تحدث كثيرًا عن أهمية المباراة، خاصة أنه لم يسبق له تحقيق هذه البطولة، ولا يوجد أي فريق سعودي حققها من قبل؛ لذا هي فرصة يجب استغلالها، وتحقيق اللقب.

وأشار مدرب النصر إلى أن النصر يجتهد منذ 11 شهرًا، وجاهز للفرصتين في مباراة الغد لنيل اللقب الآسيوي، والأخرى في الدوري، مشيرًا إلى أن الفرق الأخرى لديها لاعبون جيدون ومجتهدون، لذلك الكلام لا يعني شيئًا وكل شيء سيكون في الملعب.

وكشف جيسوس أن اللاعب سامي النجعي لن يكون جاهزًا للنهائي الآسيوي، بعدما عاد إلى الفريق مؤخرًا إلا أن حيدر عبدالكريم سيكون متواجدًا مع المجموعة غدًا.

وأوضح مدرب النصر أن قائمته تضم لاعبين على أعلى مستوى، وحققوا بطولات أوروبية كثيرة، مؤكدًا أن فريقه يلعب دائمًا على الفوز ومسيرته الموسم الماضي كانت نتائجها الجيدة أكثر من السلبية، مضيفًا :”اجتهدنا كثيرًا وثمرة العمل هي اللعب على مباراتين تتوجنا بلقبين”.

وتعليقًا على مواجهة الديربي الأخيرة أمام الهلال في دوري روشن، أوضح جيسوس أن المباراة باتت من الماضي وتحدث مع حارسه بينتو الذي قدم مباراة ممتازة أمام الهلال، مضيفًا أنه ينظر دائمًا إلى الأشياء الإيجابية وهي المباراتان المقبلتان، والمدافعون مثل المهاجمين “يخطئون” وهذا أمر وارد في كرة القدم.