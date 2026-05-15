محمد الجليحي (الرياض)

أعلن الاتحاد السعودي لألعاب القوى، في مؤتمر صحفي عُقد بالرياض، عن انطلاق الجائزة الكبرى السعودية لألعاب القوى 2026 اليوم الجمعة في ملعب جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، لتكون المملكة العربية السعودية الأولى في تاريخها تستضيف بطولةً معتمدة من الاتحاد الدولي World Athletics ضمن الجولة القارية – فئة Bronze.

ترأّس المؤتمر نائب رئيس الاتحاد الدكتور بدر اليوبي، بحضور مدير التواصل المؤسسي حبيب الأمين والمدير الفني للبطولة رمزي نعيم، وسط حضور إعلامي واسع.

وتستقطب البطولة 210 مشاركاً من 40 دولة وخمس قارات، في مقدّمتهم أبطال أولمبيون وأبطال عالم يتنافسون على أرض المملكة لأول مرة، عبر 32 مسابقة تمتد على يومين متتاليين.

وأكد الدكتور اليوبي أن هذه الاستضافة خطوة أولى في مسار تصاعدي يستهدف بلوغ مستوى Silver بحلول 2028، مشيراً إلى أن البطولة تُجسّد استراتيجية “الطريق إلى المنصات” التي أُعدّت بالتعاون مع اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وسمو نائبه الأمير فهد بن جلوي، لتحقيق المستهدفات الرياضية في رؤية المملكة 2030.

وتُقام منافسات بطولة المتحدي – الفئة D في اليوم الثاني الجمعة 16 مايو، مكمّلةً برنامجاً حافلاً يضع الرياض على خارطة ألعاب القوى الدولية.