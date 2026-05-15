اليوبي: الجائزة الكبرى لألعاب القوى أولى خطواتنا للوصول إلى مستويات أعلى في الاستضافات الدولية

أكّد نائب رئيس الاتحاد السعودي لألعاب القوى، الدكتور بدر اليوبي، أن استضافة المملكة لبطولة الجائزة الكبرى لألعاب القوى ٢٠٢٦، تأتي في مسار تصاعدي يستهدف الوصول لمستوى Silver بحلول عام 2028، في مجال استضافة البطولات الدولية.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عُقد أمس في الرياض، للحديث عن تفاصيل البطولة التي تنطلق اليوم الجمعة، وتستمر مدة يومين، على ميدان ومضمار جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن بالرياض، بمشاركة ( 210 ) لاعبين ولاعبات من ( 40 ) دولة، في مقدّمتهم أبطال أولمبيون وأبطال عالم يتنافسون على أرض المملكة لأول مرة، عبر 32 مسابقة.
وشدد الدكتور اليوبي على أهمية البطولة كونها الاستضافة الأولى في تاريخ ألعاب القوى السعودية لبطولة معتمدة من الاتحاد الدولي لألعاب القوى ضمن الجولة القارية — فئة Bronze، مشيرًا إلى أن البطولة تُجسّد إستراتيجية الطريق إلى المنصات التي أُعدّت بالتعاون مع اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، لتحقيق المستهدفات الرياضية في رؤية المملكة 2030.
بدوره ثمّن مدير التواصل المؤسسي في الاتحاد السعودي لألعاب القوى، حبيب الأمين، حضور وسائل الإعلام للمؤتمر، منوهًا بالدور الكبير الذي تؤديه وسائل الإعلام لتغطية الفعاليات الرياضية السعودية، وعدها عاملًا مهمًا للنجاح، مسلطًا الضوء على التنظيمات الإعلامية المتعلقة بالبطولة.
فيما استعرض المدير الفني للبطولة، رمزي نعيم، برنامج المنافسات، مبينًا الجوانب التنظيمية والفنية المتعلقة بالحدث الدولي.
وشهد المؤتمر حضور عدد من الرياضيين المشاركين والمدربين تحدثوا عن آخر التحضيرات والمنافسات المنتظرة في البطولة.
