النفط يقفز بعد تهديدات ترامب لإيران

ارتفعت أسعار النفط العالمية بأكثر من 1% بدعم من تصعيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لهجته تجاه إيران، في وقت تراجعت فيه أسعار الذهب إلى أدنى مستوياتها في أكثر من أسبوع، مع تصاعد مخاوف التضخم وارتفاع عوائد السندات الأمريكية.

وسجل خام برنت ارتفاعًا إلى 107.04 دولار للبرميل، بينما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى 102.50 دولار، وسط استمرار القلق بشأن أمن الملاحة في مضيق هرمز، رغم إعلان طهران عبور نحو 30 سفينة منذ مساء الأربعاء.

وقال ترامب، في مقابلة مع قناة “فوكس نيوز”، إنه “لن يصبر أكثر من ذلك” على إيران، مطالبًا بالتوصل إلى اتفاق، بينما أكد الممثل التجاري الأمريكي جيمسون جرير أن الصين تنظر بواقعية إلى أهمية إبقاء مضيق هرمز مفتوحًا، باعتباره شريانًا رئيسيًا لإمدادات الطاقة العالمية.

وجاءت تصريحات واشنطن بالتزامن مع لقاء جمع ترامب بالرئيس الصيني شي جين بينغ في ختام زيارة رسمية شهدت توقيع اتفاقات تجارية، وسط ترقب الأسواق لأي تفاهمات تتعلق بالنفط الإيراني وأمن الملاحة.

زادت المخاوف بعد تقارير تحدثت عن احتجاز سفينة قبالة سواحل الإمارات، إضافةً إلى غرق سفينة شحن هندية قرب السواحل العُمانية؛ ما أعاد المخاطر الجيوسياسية إلى صدارة المشهد.

وصعد خام برنت بنحو 6% خلال الأسبوع، بينما قفز الخام الأمريكي بأكثر من 7%، مع استمرار الضبابية بشأن وقف إطلاق النار الهش في الحرب المرتبطة بإيران.

في المقابل، واصل الذهب خسائره للجلسة الرابعة على التوالي، ليتراجع في المعاملات الفورية إلى 4613.19 دولار للأوقية، منخفضًا 2.1% منذ بداية الأسبوع، في ظل ارتفاع الدولار الأمريكي وعوائد سندات الخزانة.

وقال تيم واترر، كبير محللي السوق لدى “كيه سي إم تريد”، إن ارتفاع أسعار النفط أعاد التضخم إلى واجهة المخاوف الاقتصادية؛ ما دفع المستثمرين إلى توقع بقاء أسعار الفائدة الأمريكية مرتفعة لفترة أطول، وهو ما ضغط على الذهب.

وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوياتها في نحو عام؛ ما زاد من تكلفة الاحتفاظ بالمعدن النفيس الذي لا يدر عائدًا.

كما أظهرت بيانات التضخم الأمريكية هذا الأسبوع أن ارتفاع أسعار الطاقة بدأ ينعكس على أسعار السلع والخدمات الأخرى؛ ما أضعف رهانات الأسواق على خفض قريب لأسعار الفائدة.

وتراجعت كذلك المعادن النفيسة الأخرى؛ إذ هبطت الفضة 3.1% إلى 80.93 دولار للأوقية، بينما خسر البلاتين 1.7%، وانخفض البلاديوم 0.9%.