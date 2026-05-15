المسحل يتوج نادي الكويت بطلاً لكأس التحدي الآسيوي

هنأ ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، نادي الكويت بعد تتويجه بلقب بطولة كأس التحدي الآسيوي، عقب فوزه على سفاي رينج بنتيجة 4-3، في المباراة النهائية التي أقيمت مساء الأربعاء. ونشر المسحل رسالة عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”، قال فيها: “نيابة عن الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، تشرفت بحضور المباراة النهائية لبطولة كأس التحدي الآسيوي وتتويج نادي الكويت الكويتي بكأس البطولة”.

إشادة بالتنظيم الكويتي

كما وجه رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم شكره إلى الاتحاد الكويتي لكرة القدم برئاسة الشيخ أحمد اليوسف الصباح، مشيدًا بنجاح استضافة المباراة النهائية والتنظيم المميز للحدث.

وأضاف: “أتقدم بالشكر والتقدير للاتحاد الكويتي لكرة القدم برئاسة الشيخ أحمد اليوسف الصباح، وأبارك لهم نجاح استضافة النهائي.. كما أبارك لنادي الكويت إدارة ولاعبين وجماهير متمنياً للجميع التوفيق والنجاح”.

ونجح نادي الكويت في حصد لقب كأس التحدي الآسيوي بعد مواجهة مثيرة أمام بطل كمبوديا، حسمها الفريق الكويتي بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، ليعتلي منصة التتويج القارية.