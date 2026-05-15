العميد الطلحي يتفقّد مركز العمليات الأمنية الموحدة (911) بمنطقة مكة المكرمة

البلاد (مكة المكرمة)
تفقّد قائد المركز الوطني للعمليات الأمنية العميد عمر بن عيضة الطلحي مركز العمليات الأمنية الموحدة (911) بمنطقة مكة المكرمة، الذي يواصل خدماته لاستقبال المكالمات الأمنية والإنسانية وتقديم المساعدة اللازمة لضيوف الرحمن في موسم حج هذا العام 1447هـ على رقم الطوارئ الموحد (911).
وأكّد العميد الطلحي تقديم الخدمات لضيوف الرحمن والحرص على أمنهم وسلامتهم، وإحالة بلاغاتهم للجهات المختصة في وقت قياسي، والتعامل معها بدقة واحترافية عالية، ومتابعتها حتى انتهائها، وتقديم الدعم والمساندة للجهات الشريكة في المركز لتطبيق والتكامل بين الجهات الأمنية والخدمية.
يذكر أن مركز العمليات الأمنية الموحدة (911) بمنطقة مكة المكرمة يختص باستقبال جميع المكالمات الطارئة، واستقبل خلال موسم حج عام 1446هـ، ( 1.003.867) اتصالًا، وتُعد مراكز العمليات الأمنية أحد مشاريع مبادرات وزارة الداخلية التي تنفذها بالتعاون مع برنامج جودة الحياة أحد برامج رؤية المملكة 2030.
