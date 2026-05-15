الرئيسية
/
/
/
/
/
التعادل يحسم مواجهة التعاون والرياض
الرياضة

التعادل يحسم مواجهة التعاون والرياض

صحيفة البلادaccess_time29 / ذو القعدة / 1447 هـ      15 مايو 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (جدة)

نعادل فريق التعاون مع نظيره الرياض، مساء الجمعة، بنتيجة 1-1، في الجولة الـ33 بدوري روشن.

خيم التعادل السلبي على نتيجة الشوط الأول بين الفريقين، رغم المحاولات المستمرة على المرمين لكن بدون فاعيلة حقيقة لهز الشباك.

وبعد بداية الشوط الثاني بثلاث دقائق، تلقى روجير فيرنانديز لاعب التعاون بطاقة صفراء.

وبعد مرور 6 دقايق، منح حكم المباراة فريق التعاون ركلة جزاء، تقدم لتنفيذها روجير فيرنانديز لينجح في اسكانها داخل الشباك. وفي الدقيقة 69، قرر مدرب التعاون الدفع باللاعب جابرييل تيكسيرا بدلا من متعب المفرج.

وأشهر حكم المباراة البطاقة الصفراء في وجه ليناندرو أنتونيس لاعب التعاون في الدقيقة 82.

بتلك النتيجة، رفع التعاون رصيده إلى 53 نقطة بالمركز السادس في جدول ترتيب دوري روشن، بينما وصل الرياض إلى النقطة 27 بالمركز السادس عشر “المهدد بالهبوط”.

ويحتاج الرياض للفوز في الجولة الأخيرة بدوري روشن مع خسارة ضمك أمام النصر، ليضمن الرياض البقاء في دوري روشن.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *