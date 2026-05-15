التعادل يحسم مواجهة التعاون والرياض

البلاد (جدة)
خيم التعادل السلبي على نتيجة الشوط الأول بين الفريقين، رغم المحاولات المستمرة على المرمين لكن بدون فاعيلة حقيقة لهز الشباك.
وبعد مرور 6 دقايق، منح حكم المباراة فريق التعاون ركلة جزاء، تقدم لتنفيذها روجير فيرنانديز لينجح في اسكانها داخل الشباك. وفي الدقيقة 69، قرر مدرب التعاون الدفع باللاعب جابرييل تيكسيرا بدلا من متعب المفرج.
وأشهر حكم المباراة البطاقة الصفراء في وجه ليناندرو أنتونيس لاعب التعاون في الدقيقة 82.
بتلك النتيجة، رفع التعاون رصيده إلى 53 نقطة بالمركز السادس في جدول ترتيب دوري روشن، بينما وصل الرياض إلى النقطة 27 بالمركز السادس عشر “المهدد بالهبوط”.
ويحتاج الرياض للفوز في الجولة الأخيرة بدوري روشن مع خسارة ضمك أمام النصر، ليضمن الرياض البقاء في دوري روشن.
لياندرو أنتونيس يسجل الهدف الأول للرياض في الدقيقة 61#التعاون 0 × 1 #الرياضpic.twitter.com/TpbtGBeox4#صحيفة_البلاد | #جولات_الحسم | #نادي_التعاون | #نادي_الرياض | #التعاون_الرياض@SPL| @mosgovsa | @AlRiyadhFC | @AltaawounFC
— صحيفة البلاد (@albiladdaily) May 15, 2026
روجر مارتينيز يسجل هدف التعادل للتعاون من ركلة جزاء في الدقيقة 67#التعاون 1 × 1 #الرياضpic.twitter.com/FprnxDaAlU#صحيفة_البلاد | #جولات_الحسم | #نادي_التعاون | #نادي_الرياض | #التعاون_الرياض@SPL| @mosgovsa | @AlRiyadhFC | @AltaawounFC
— صحيفة البلاد (@albiladdaily) May 15, 2026